新年財運UP最推「綠松色長夾」　她加碼再曝最夯幸運數字

▲長夾比短夾更招財，所以一直被視為是提升財運的必備物品。（示意圖／路透社）

記者黃翊婷／綜合報導

2021年最招財的錢包類型出爐啦！日本命理專家飯田道子認為，今年的幸運數字是5，相對應的幸運顏色是綠松色，如果想要在新的一年增加財運，不妨改用綠松色的長夾。

根據飯田道子發表在日本網站《All About》的文章，她提到，2021這4個數字相加是5，對應的幸運色則是綠松色，代表自由、創意、速度、擴展以及進步，如果想要改善財運，不妨選個綠松色的錢包，但這個顏色的錢包並不常見，另一個替代方案則是在原有的錢包加上一些綠松色的吊飾，同樣也能達到開運招財的效果。

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飯田道子建議，錢包的款式最好選擇長夾，畢竟長夾向來被認為是改善財富的必備物品，因為這與「舒適性」有關，就像人會想待在一個舒適的空間，鈔票或是發票等單據也是如此，與需要對折的短夾相比，長夾就顯得舒適很多。

飯田道子表示，能把錢留在錢包裡，也相當於提升自身財富，如果可以的話，最好也別忘了整理一下錢包裡的票據或鈔票，這樣不僅能達到整齊美觀的效果，還能招來好運喔！

▼錢包裡的物品也要保持整潔，才能招來更多好運。（示意圖／ETtoday資料照）