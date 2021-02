德州133車追撞瞬間畫面曝光！　貨櫃全速撞翻「後車死亡連環碰」

記者張寧倢/綜合報導

美國德州11日清晨6時許發生133車嚴重連環追撞,事故地點位於沃斯堡(Fort Worth)的35W州際公路,因為當時路面結冰,車團後方持續發生車輛追撞,最終至少釀成6死65傷。除了媒體透過空拍機拍到的慘況之外,路過民眾也紛紛拿起手機錄影,其中有人就剛好記錄到大型貨櫃車衝撞前車的恐怖瞬間。

▲德州連環車禍現場影片中,一台貨櫃車煞車不及直接追撞上前方車輛。(圖/翻攝自YouTube/Austin Kellerman)

根據網路上流傳的現場影片可見,即使前方已經有數輛大型車撞在一起,隸屬美國快遞公司FedEx的一台大型貨櫃車,仍然朝著事故車輛疾駛而來,最終追撞上前車,巨大撞擊力讓整台貨櫃車翻覆,傾倒在中央分隔島上,車頭與貨櫃歪斜角度之大,令人看了相當震驚。

Prayers for those in Fort Worth Texas‼️‼️‼️ #FortWorthTexas pic.twitter.com/ayjD8O4Wdi