初一12大禁忌曝光！第一點就超難遵守　單身別再錯過2時辰

記者葉國吏／綜合報導

今天是大年初一，有許多禁忌不能做。命理師楊登嵙列出12禁忌，同時透露如果想求財、健康的話要把握3個時辰，單身的人求桃花則別連求姻緣的2時辰都錯過了。

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楊登嵙在臉書粉絲專頁列出年初一12禁忌：1、忌吵架打罵小孩。2、不可灑水掃地或倒垃圾。3、忌吃稀飯。4、忌殺生。5、忌向人要債。6、忌欠錢。7、忌睡午覺。8、忌打破東西。9、忌回娘家。10、忌燈全關。11、忌說不吉利的話。12、紅包送禮不能單數。

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▲台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙。（圖／記者白珈陽攝）

另外，單身的人要求姻緣的話，可在大年初一早上9至11時或11至下午1時，從住的家裡或飯店出發，往西南方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，以同樣的方式向廟裡的神明祈求姻緣浮現，求得良緣。

求財、求健康的話則要在凌晨3時至5時、早上9至11時，或下午1時至3時，從住的家裡或飯店出發，而且是大年初一第一次出門，在該地方的北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」〈供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等。〉，而不可至「陰廟」〈如供奉百姓公、萬善爺等。〉，信奉天主教、基督教則到該方向的教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。