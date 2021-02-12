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印度防長證實！中印從班公湖撤軍　回到「2020對峙初期」

▲▼班公錯湖（Pangong Tso lake）。（圖／路透）

▲班公錯湖（Pangong Tso lake）。（圖／路透）

文／中央社

印度國防部長辛赫今天在印度國會上院發表聲明說，印度與中國已達成協議，以分階段、協調和查核的方式，自拉達克東部班公湖南北岸地區撤軍，恢復到去年對峙之初。

辛赫（Rajnath Singh）在國會上院（Rajya Sabha）發表聲明指出，中國部隊將撤離回到班公湖（Pangong Lake）北岸第8指（Finger 8）地區；印度部隊則撤回到班公湖北岸第3指附近的丹辛塔帕哨站（Dhan Singh Thapa Post）永久基地。

他指出，雙方會在班公湖南岸採取相同的撤軍行動，且拆除2020年4月以來在班公湖南、北岸建造的任何建築，恢復地貌。

上述撤軍條件是印、中雙方去年11月6日舉行的第8 輪高階軍事指揮官會議中，討論的撤軍3階段計畫當中第2和第3階段計畫，但因各自堅持立場而陷入僵局；直到第9輪高階軍事指揮官會議後，終於達成共識。

此外，辛赫表示，印、中雙方還同意暫停在班公湖北岸的軍事活動，包括傳統區域的巡邏；只有在雙方之後的外交與軍事談判中達成協議，才能恢復巡邏。

辛赫說，印、中雙方的撤軍協議已從昨天在班公湖南、北岸展開，這將使局勢基本恢復到去年對峙開始之初的狀況。

他補充，雙方已同意在班公湖完全撤軍後的48小時之內召開下一次高階指揮官會議，以解決所有其他尚待解決的問題。

辛赫並向國會上院保證，在雙方對話中，印度一方沒有承諾任何事情，在拉達克東部沿著中印實際控制線其他地區的部署和巡邏方面，仍存在一些懸而未決的問題，這些問題將是與中國進一步討論的重點。

他說，印度同意，雙方部隊應盡早脫離對峙狀態，並完全遵守雙邊協定和議定事項。到目前為止，中國也充分意識到印度的決心。印度期待中國將全力與印度合作解決剩餘的問題。

辛赫在聲明中不忘指控中國從2020年4、5月以來，在拉達克東部的邊境地區聚集大量部隊與軍備，並進行多次跨越中印實際控制線（LAC）各個部分地區的嘗試。「中國去年以來採取的行動嚴重破壞了（拉達克東部邊境）的和平與安寧」，但這些行動都被印度部隊發現且做出適當反應，為捍衛印度領土做出最高的犧牲，獻出自己的生命。

印度與中國部隊去年5月初在拉達克（Ladekh）東部發生對峙與衝突後，雙方6月15日在拉達克加萬谷（Galwan Valley）發生45年以來的首次死傷衝突，印度共有20名軍人死亡。中國雖不願公布死傷數字，但和中國關係親近的俄羅斯國家通訊社塔斯社（Tass News Agency）昨天報導，中國在這起事件中，共有45名軍人死亡。

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