重機全速撞安全島拋飛「空中迴旋2圈」　騎士遭遠甩3車道才落地

▲馬來西亞一名重機騎士摔車，整台機車在空中迴轉了2圈後，砸中其他車輛。（圖／翻攝自Facebook）



記者張寧倢／編譯

騎車上路前務必先檢查車況！馬來西亞日前就發生一起嚴重車禍，一台重機因為煞車失靈，失控撞上交通號誌安全島，強力撞擊導致整台機車騰空飛起，在空中翻轉2圈後，砸落正在路口等停紅燈的2輛轎車，騎士更是噴飛至少3個車道，後方行車紀錄器拍下這起意外，驚悚畫面引發網友熱議。

根據《星洲日報》報導，馬來西亞士拉央地區2020年12月27日下午發生嚴重交通事故，一位重機騎士原本要在路口左轉卻突然煞車失靈，就這樣全速直衝交通號誌安全島，整台重機在強烈撞擊力道之下騰空飛起，撞向正在等停紅燈的轎車右側車身，宛如電影場景般空中360°迴轉2圈，接著用力砸落在第2車道的休旅車車頭。

▲重機騎士摔出3條車道，卻僅有右肩骨折，保住一命。（圖／翻攝自Facebook）

重機騎士則是被用力甩出，噴飛至少3個車道的距離，落地時也在柏油路面翻滾數圈才終於停下來。後方車輛的行車紀錄器拍下事故全程，影片曝光後，網友驚呼畫面實在太恐怖。另外，現場照片也被一同上傳，可以看見重機車頭毀壞，休旅車右側引擎蓋嚴重凹陷，穿著整套賽車衣的騎士則坐在路邊等待救援。

鵝嘜縣警區副主任再納莫哈末表示，一旁民眾見狀趕緊協助將騎士送往康生（Thompson）醫院治療，除了騎士右肩骨折之外，現場再無他人傷亡，將根據疏忽駕駛導致車禍的相關法規展開調查。