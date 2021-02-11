　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2021辛丑牛年安太歲、點光明燈消災祈福　五大生肖朋友請注意

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年是辛丑「牛年」，太歲神君為「楊信大將軍」，台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，為因應服務廣大信眾，在過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「太歲」又稱「太歲星君」，或者「歲君」，為地神中最有權力的年神，統帥百神，有「年中天子」之稱。《神樞經》云：「太歲者，人君之像，率領諸神，統正方位，斡運時序，總成歲功。」太歲星君共有六十位，而六十花甲的每一年，皆由一位太歲主管，從甲子年的金辨將軍至癸亥年的虞程將軍，每年輪值的太歲稱「值年太歲星君」。今年2021年「辛丑年」、「牛年」，值星太歲神君為「楊信大將軍」。

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

值年太歲專責司察人間善惡，並記錄每人所做善惡行為，因太歲為一「兇神」，故俗說「太歲當頭座，無喜必有禍」、「太歲出現來，無病也破財」，如果您出生年份的生肖，與流年的生肖相同、相沖或相刑，便是犯太歲。犯太歲的人，在這一整年中可能會流年不利、百事不順，事業多困厄，身體多病變，容易破財及招惹口舌、官非和小人、升遷阻滯、投資失利、人事不和及感情離合等影響。因此習俗上一般人都會在每年開春至元宵節的期間，到寺廟安太歲，以保本年平安無事，萬事如意，福運享通。

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

今年犯太歲生肖、沖太歲者生肖皆須安奉太歲：生肖【牛】值「太歲」正沖，太歲當頭、無喜恐有禍、有喜破三災，需安奉太歲。【龍】為破太歲、無病恐破財、安奉太歲祈保平安。此外，馬害太歲，羊、狗刑太歲。

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

　據了解，台南市「安平開台天后宮」、「台南正統鹿耳門聖母廟」、「安平觀音亭」．．等等，都是民眾過年期間祈福消災的熱門廟宇，其中「台南安平開台天后宮」、「台南正統鹿耳門聖母廟」、「安平觀音亭」等等廟宇的「太歲燈」、「轉運石」可助民眾改命轉運，深受民眾喜愛。另外，也貼心提供屬於個別生肖的「太歲卡」讓信眾隨身攜帶保身。

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南安平開台天后宮元辰殿「十二生肖扭轉乾坤石」，係經過「開光」的神石，觸摸能助長運勢，許多信眾都會去摸摸神石，增長自己運勢，讓自己好運連連。

「台南安平開台天后宮」內「元辰殿」，奉祀六十星宿太歲星君，以每位神明都用十天干和十二地支循環相配，並以十二種生肖配合十二地支之元神。另外，「元辰殿」內有一座「十二生肖扭轉乾坤石」，係經過「開光」的神石，觸摸能助長運勢，許多信眾都會去摸摸神石，增長自己運勢，讓自己好運連連。


「台南正統鹿耳門聖母廟」指出，安太歲讓民眾新年迎向未來一整年好運勢。因天不得時日月無光，人不得時利運未通，必須安太歲始能化險為夷，安奉太歲一年內，每週由該廟邀請法師消災一次，每半個月中誦讀經文解危直到一整年年底謝太歲為止，靈驗無比。

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

台南各廟宇「安太歲」、「點光明燈」的價格不一，例如：台南「安平天后宮」「安太歲」1人5百元、「點光明燈」5百元至1千元（視位置高低，可1人或全戶5人為限）、點「文昌燈」每人6百元、點「布壽桃」每人3百元；「正統鹿耳門聖母廟」「安太歲」1人5百元、「點光明燈」1人3百元；「安平觀音亭」，「安太歲」1人6百元、「光明燈」6百至1200元（視位置不同）。

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

民眾不妨利用春節連續假期，前往台南廟宇參拜祈福消災，並視情況「安太歲」、點「光明燈」，讓自已在新的一年，運勢能「牛轉乾坤」、「牛運當頭」、「牛好運發大財」，「牛年行大運」、大展鴻圖。

經典不敗、滋潤不膩

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
除夕趕回台東　1家3口花蓮自撞1死2傷
新冠肺炎增1例　20多歲台男返國確診
他豪砸1萬買「100張刮刮樂」！獎金曝光網笑：驚喜滿天
「無名10大正妹」近況曝！校花級女神當媽了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠肺炎增1境外移入　20多歲台男法國返國「咳嗽、噁心」確診

甜美虎牙妹「裸體圍裙」轉身穿幫！　渾圓F奶彈出被看光

想聽孩子說聲爸爸！中壢警：手語納入早療　幫聽障開一線生機

母癌逝3年！她鼓起勇氣「打開遺物」眼眶紅了：媽媽留下的愛

紅包禁忌14點總整理！「百鈔取代千鈔」　橫式代表偏財

2021辛丑牛年安太歲、點光明燈消災祈福　五大生肖朋友請注意

午後國道順暢！國5車稍多「時速60km↑」　高公局：16時疏解車潮

過年「習俗、禁忌」眉角多　除夕到初五誤踩地雷衰一年

金牛年12生肖事業運！屬蛇馬最看俏　3生肖「須特乖」小心老闆變臉

疫苗到手「明年春節還是無法出國過年」　醫點出關鍵原因

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

新冠肺炎增1境外移入　20多歲台男法國返國「咳嗽、噁心」確診

甜美虎牙妹「裸體圍裙」轉身穿幫！　渾圓F奶彈出被看光

想聽孩子說聲爸爸！中壢警：手語納入早療　幫聽障開一線生機

母癌逝3年！她鼓起勇氣「打開遺物」眼眶紅了：媽媽留下的愛

紅包禁忌14點總整理！「百鈔取代千鈔」　橫式代表偏財

2021辛丑牛年安太歲、點光明燈消災祈福　五大生肖朋友請注意

午後國道順暢！國5車稍多「時速60km↑」　高公局：16時疏解車潮

過年「習俗、禁忌」眉角多　除夕到初五誤踩地雷衰一年

金牛年12生肖事業運！屬蛇馬最看俏　3生肖「須特乖」小心老闆變臉

疫苗到手「明年春節還是無法出國過年」　醫點出關鍵原因

朱琳澳網次輪止步　中國「五金花」全出局創2005年以來最差

《雙層公寓》4正妹素人爆紅！　「高顏值混血模特」被起底…還演過漫威

打臉WHO！澳科學家：新冠源自中國　2019已有社區傳播…宿主是蝙蝠

圍爐時氣氛容易尷尬？用「4大話題」與長輩聊天　安心又不踩雷

劉樂妍微博脫口「4關鍵字」惹怒大陸網友　挨轟：回台灣去！

信用卡費、保費繳納期限遇到過年「免驚」！　業者：彈性順延到年後

過年不怕發福！超應景「純文字頭貼」　打上吉祥話添年味

香港保安局長：本土恐怖主義轉入地下　隨時死灰復燃

快訊／1家3口返鄉過年花蓮自撞路樹…後座母親重傷不治釀1死2傷

從小被貓帶大！喵化歐告「忘記自己是狗」　硬塞紙箱萌翻網

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

遭性騷被辱：靠脫別裝聖女　辣模告酸民

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

金牛年12生肖事業工作運！屬蛇馬最看俏　3生肖「須特乖」小心老闆變臉

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

台南2屁孩踹移工！被肉搜急道歉：沒有下次

紅包7大禁忌　拿到壓歲錢別花光

他才講會噴　女子瞬間全身屎黃色

更多熱門

關鍵字：

2021辛丑牛年安太歲、點光明燈消災祈福

讀者迴響

熱門新聞

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面