2021辛丑牛年安太歲、點光明燈消災祈福　五大生肖朋友請注意

▲「台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年是辛丑「牛年」，太歲神君為「楊信大將軍」，台南安平開台天后宮、安平觀音亭、台南正統鹿耳門聖母廟等台南各大廟宇，為因應服務廣大信眾，在過年前後紛紛接受信眾安太歲、點光明燈、太歲燈、布壽桃、過平安橋等消災祈福。

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「太歲」又稱「太歲星君」，或者「歲君」，為地神中最有權力的年神，統帥百神，有「年中天子」之稱。《神樞經》云：「太歲者，人君之像，率領諸神，統正方位，斡運時序，總成歲功。」太歲星君共有六十位，而六十花甲的每一年，皆由一位太歲主管，從甲子年的金辨將軍至癸亥年的虞程將軍，每年輪值的太歲稱「值年太歲星君」。今年2021年「辛丑年」、「牛年」，值星太歲神君為「楊信大將軍」。

值年太歲專責司察人間善惡，並記錄每人所做善惡行為，因太歲為一「兇神」，故俗說「太歲當頭座，無喜必有禍」、「太歲出現來，無病也破財」，如果您出生年份的生肖，與流年的生肖相同、相沖或相刑，便是犯太歲。犯太歲的人，在這一整年中可能會流年不利、百事不順，事業多困厄，身體多病變，容易破財及招惹口舌、官非和小人、升遷阻滯、投資失利、人事不和及感情離合等影響。因此習俗上一般人都會在每年開春至元宵節的期間，到寺廟安太歲，以保本年平安無事，萬事如意，福運享通。

今年犯太歲生肖、沖太歲者生肖皆須安奉太歲：生肖【牛】值「太歲」正沖，太歲當頭、無喜恐有禍、有喜破三災，需安奉太歲。【龍】為破太歲、無病恐破財、安奉太歲祈保平安。此外，馬害太歲，羊、狗刑太歲。

據了解，台南市「安平開台天后宮」、「台南正統鹿耳門聖母廟」、「安平觀音亭」．．等等，都是民眾過年期間祈福消災的熱門廟宇，其中「台南安平開台天后宮」、「台南正統鹿耳門聖母廟」、「安平觀音亭」等等廟宇的「太歲燈」、「轉運石」可助民眾改命轉運，深受民眾喜愛。另外，也貼心提供屬於個別生肖的「太歲卡」讓信眾隨身攜帶保身。

▲台南安平開台天后宮元辰殿「十二生肖扭轉乾坤石」，係經過「開光」的神石，觸摸能助長運勢，許多信眾都會去摸摸神石，增長自己運勢，讓自己好運連連。

「台南安平開台天后宮」內「元辰殿」，奉祀六十星宿太歲星君，以每位神明都用十天干和十二地支循環相配，並以十二種生肖配合十二地支之元神。另外，「元辰殿」內有一座「十二生肖扭轉乾坤石」，係經過「開光」的神石，觸摸能助長運勢，許多信眾都會去摸摸神石，增長自己運勢，讓自己好運連連。



「台南正統鹿耳門聖母廟」指出，安太歲讓民眾新年迎向未來一整年好運勢。因天不得時日月無光，人不得時利運未通，必須安太歲始能化險為夷，安奉太歲一年內，每週由該廟邀請法師消災一次，每半個月中誦讀經文解危直到一整年年底謝太歲為止，靈驗無比。

台南各廟宇「安太歲」、「點光明燈」的價格不一，例如：台南「安平天后宮」「安太歲」1人5百元、「點光明燈」5百元至1千元（視位置高低，可1人或全戶5人為限）、點「文昌燈」每人6百元、點「布壽桃」每人3百元；「正統鹿耳門聖母廟」「安太歲」1人5百元、「點光明燈」1人3百元；「安平觀音亭」，「安太歲」1人6百元、「光明燈」6百至1200元（視位置不同）。

民眾不妨利用春節連續假期，前往台南廟宇參拜祈福消災，並視情況「安太歲」、點「光明燈」，讓自已在新的一年，運勢能「牛轉乾坤」、「牛運當頭」、「牛好運發大財」，「牛年行大運」、大展鴻圖。

經典不敗、滋潤不膩

