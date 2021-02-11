陸國台辦副主任陳元豐加入發言人行列　曾參與「馬習會」幕後推動

▲大陸國台辦副主任陳元豐加入發言人行列，國台辦發言人層級從局級提高到副部長級。（圖／翻攝自中國台灣網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸公布今年中央與地方單位的發言人名錄，與以往相比，多個部門發言人升格，其中涉台的國台辦副主任陳元豐加入發言人行列。陳元豐入列發言人之後，國台辦發言人現在有原本的新聞局長馬曉光、新聞局副局長朱鳳蓮及陳元豐，一共3人，國台辦發言人層級從局級提高到副部長級。

綜合陸媒報導，中國國務院新聞辦公室9日公布中央國家機關和地方2021年新聞發言人名錄，共含16個中央部門，比去年增加3個，而從名錄明顯可見一些單位發言人升格。

目前，國台辦發言人為新聞局長馬曉光與副局長朱鳳蓮。新加入發言人行列的陳元豐是1963年出生，現年57歲，黑龍江望奎縣人，從1994年調到國台辦，處理大陸涉台事務將近30年，對台灣相當熟悉，他也是2015年「馬習會」陸方7人代表之一。

陳元豐曾是前國台辦主任陳雲林在黑龍江擔任副省長時的秘書，1994年陳雲林調往國台辦時，把陳元豐一起帶到北京，先後在國台辦秘書局與聯絡局任職。他2006年任國台辦主任助理，2009年升任國台辦副主任，2018年任大陸第十三屆全國政協港澳台僑委員會副主任。

陳元豐曾參與2015年11月在新加坡舉行的「馬習會」幕後推動工作，也是陸方代表之一。2016年，他曾到訪台灣，會見時任陸委會主委夏立言並拜會相關黨政人士。