過年熬夜玩手遊！男子口吐白沫「狂抽搐2分鐘」...病情曝

▲男子熬夜玩手遊竟罹患癲癇。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

農曆新年腳步將至，大陸成都市一名男子迎來出社會後首次年假，終於可以暫時逃離工作，好好放鬆身心，他洗完澡後躺在床上玩手遊，一路熬夜到隔天早上，這時身體開始出現些微異狀，但男子不以為意，就這麼沉沉睡去，沒想到後來他竟開始口吐白沫、四肢抽搐，家人嚇得連忙送醫急救。

根據《紅星新聞》報導，男子小何從晚間9點一直玩到隔日天亮，當時他發現眼皮不由自主狂跳，身體也感到十分疲倦，小何這才終於肯闔眼入睡，沒想到在熟睡的這段期間，他不僅雙眼無神地瞪著天花板，且四肢強烈抽搐，持續了2分多鐘才停下，甚至還出現大小便失禁，爸媽趕緊將他送往成都三六三醫院。

經相關檢查並綜合發病症狀後，神經內科癲癇診療室主任林旭診斷，小何是罹患了「光敏感性癲癇」，屬於一種反射性癲癇，通常是因為長時間看電視、打遊戲，電子螢幕會帶來不同頻率的閃爍，這些視覺刺激導致了光敏感性癲癇的發生，因而出現頭昏眼花、抽搐、痙攣、精神混淆或失去意識等症狀。

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