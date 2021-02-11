牛年「紅包7大禁忌」大公開！　拿到壓歲錢別馬上花光

圖文／鏡週刊

農曆新年將至，孩子們最開心的就是收到壓歲錢，也能為家中長輩增添喜氣。過年紅包該怎麼包才恰當、不失禮數？現在就來看看牛年過年的紅包行情吧！

看對象 包雙數有福氣

過年包紅包，除了看自己的收入狀況，最重要就是依對象、親近關係區分。而過年最常包雙數，如數字2、6、8，象徵喜氣與吉祥。2有「福祿雙喜」、「好事成雙」之意，6 象徵「六六大順」，8 則代表諧音「發」。

常見的紅包金額有：200、600、1,200、1,600、2,000、2,200、2,600、3,600、6,000、6,600、8,000、8,800、10,000以上。

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新年紅包建議金額底加

數字4、單數是大忌：數字4 與諧音「死」相近，所以千萬不能這麼包。此外，紅包中的雙數，可不只是能被2整除，而是非0結尾的數字都要是雙數，所以3,000算單數，通常用於喪禮，同理5,000、7,000、9,000都應避免，而3,200、3,600就可行。

紅包袋的顏色：宜選用紅色、金色，象徵喜氣與招財。

紅包袋的細節：需全新、乾淨、無摺痕，象徵好運。

紅包裡的鈔票：應用新鈔，代表新氣象，也顯得有誠意。

百元鈔添喜氣：大家可將千元鈔票換成百元鈔，紅色百元鈔看上去更有喜氣，厚厚一疊鈔票使紅包更大包。

紅包袋不封口：新年要讓財氣流通，千萬不可「封口」，不封口也有長長久久、年年如意之意。

壓歲錢不花光：除夕夜拿到紅包，馬上花掉會漏財，應把紅包放在枕頭底下「壓歲」，初五過後再存到自己的戶頭，成為發財金。

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