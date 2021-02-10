過年大掃除「3個破物」不丟…影響整年　1招隔離晦氣

圖文／鏡週刊

年節將至許多人都忙著大掃除，準備除舊布新迎新年。不過命理老師江伯樂就提醒，打掃時若發現這幾樣東西有「破」，應立即丟掉，並傳授「隔離晦氣」的妙招。

快要過年了，近日家家戶戶都在大掃除，不過如果發現有破衣服、缺損的碗盤，就要特別小心注意。根據《三立新聞網》報導，命理師江伯樂表示，衣服在民俗上代表衣祿，破衣象徵破財，所以掃除發現破衣、破褲應丟掉為佳，鞋子破了也要換新，以免好運進不了家裡。

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而關於「碗」，命理師江伯樂表示：「早期有認為說這個碗就像是你的飯碗，所以弄破代表你新的一年工作運勢會不好。台灣的民間習俗裡面，破碗是不放在家裡面的。」他說明萬一失手摔破碗，趕緊說聲「碎碎平安」，並建議將破碗用紅紙包起來再丟，因為習俗上紅色象徵隔離晦氣，而有缺損的碗也建議不要再用，以免影響工作運。

江伯樂也提醒家中別放假花，風水上擔心碰上虛情假意的人，沒有貴人運。另外，看似很霸氣的刀劍擺設，他也認為最好收起來。江伯樂強調：「對你的人際關係、夫妻之間的感情是沒有幫助的，且刀劍也代表犯小人，背後被人家砍一刀、斬一刀。」



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