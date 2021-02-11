正港鐵飯碗！警獨享愛心鐵便當　佛心餐廳供應：抗疫＋熱呼呼

▲桃園市平鎮警分局建安派出所為讓值勤同仁在春安期間能享用熱食，協調餐廳業者每天供應熱騰騰的便當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

春安工作期間，為讓民眾都安穩過好農曆春節，全國警察機關同步執行「加強重要節日安全維護工作」，桃園市平鎮警分局建安派出所為讓同仁值勤時也能享有熱食，協調轄區餐飲業者在春節連假供應便當，讓執勤員警在寒夜執勤時能享用熱便當，不少同仁手捧鐵製便當，都直呼熱騰騰的鐵飯碗為「愛心便當」，美味衛生又有愛心。

建安派出所副所長蕭美賢指出，春節期間因勤務繁重，再加上有防疫需求，長時間勤務工作導致執勤員警遇上用餐時間，都無法準時返回派出所用餐，且多數餐廳業者過年期間都未營業，因時間上無法配合，同仁幾乎都隨便到超商買麵包充數，還都吃到冷掉膳食，搞到腸胃都弄壞了，因此所長劉偉成協調轄區內餐廳業者全萊小吃快炒店抽出時間幫忙準備合膳，業者廖經壕欣然同意。

▲桃園市平鎮警分局建安派出所轄區協調轄區全萊小吃快炒店業者，在春安期間能享用熱食，每天供應熱騰騰的便當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

廖經壕說，警察同仁在春安期間紀要協維護治安交通與防疫工作確實很辛苦，過年期間雖然打算休息，不過派出所既然需要協助，他願意抽出時間，與配合下游業者選用不同菜色，每天製作約卅至四十個便當，以鐵製便當盒裝成，再送至派出所提供員警食用，只要員警們能吃的開心，自己辛苦點不算甚麼。

▲桃園市平鎮警分局建安派出所協調餐廳業者每天供應熱騰騰的便當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

所長劉偉成表示，感謝業者在春安工作期間願意開伙，為同仁準備營養均衡又美味便當，讓無法準時返回駐地用餐的同仁，都能吃到熱騰騰且新鮮熟食，每個鐵製便當都有同仁名字，因此不會有吃錯問題，即使同仁錯過用餐時間，還能將便當以加熱方式食用，不用再去超商買速食或麵包充飢。

在派出所內廿年的資深員警也說，以往過年執勤常常選擇泡麵或速食，心情難免受影響，但今年過年，所長協調餐廳提供美味便當，不但美味菜色佳，即使錯過用餐時間還可透過電熱保溫箱加熱食用，避免群聚合膳染疫之風險，既方便還兼具防疫。

▲桃園市平鎮警分局建安派出所協調餐廳業者供應熱騰騰的鐵飯碗便當，同仁都吃得津津有味。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局分局長李建民認為，建安派出所的春節防疫暖胃的鐵飯碗便當措施，提供其他派出所參考，春節治安交通勤務與防疫工作等多重壓力下，第一線執行員警能吃得飽、吃得好才是第一考量要務，也歡迎其他派出所一起「搭伙」，共同分享美味鐵飯碗。

►「時間對我們來說完全沒用！」