「變髮」中驚見蔡英文　寵物美容師竟Q總統：您可以進進來看

◎採訪：陳弘修、陶本和、陳家祥

◎攝影：ETtoday新聞雲攝影中心

文／陶本和

身為《東森寵物雲》店狗的「哈妮」，在總統蔡英文親自造訪的這一天，一早就在店裡的美容區打理毛髮。哈妮當天除了要迎接蔡英文到來外，還要「親口」評審總統手作的毛小孩鮮食。為了讓哈妮亮麗登場，連專業的美容師都直呼自己的責任很重大。

《東森寵物雲》目前有百家實體門市遍布全台，提供用品量販、健檢、專業美容等食衣住行各層面的服務，秉持友善動物的理念，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧。

蔡英文今年的小小心願就是逛逛寵物店，替她心愛的2隻貓蔡想想、蔡阿才，以及3隻領養的退役導盲犬Bunny、Bella、Maru添購農曆新年的年菜、零食、保養品等。

在蔡英文參訪《東森寵物雲》的這一天，身為「1號員工」的哈妮，也頂著剛梳理好的毛髮，在門口等待總統抵達，當蔡英文一踏進店裡，哈妮蓬鬆的可愛模樣果然立刻吸引到蔡英文的注意，而蔡英文也立刻蹲下身子，親切地跟哈妮打招呼。

▼總統蔡英文聽取寵物美容師的說明與介紹。

在寵物店逛到美容區時，蔡英文對於正在「變髮」的狗狗門有格外地有興趣，忍不住問了美容師可不可以進到美容室裡看看每一隻正在進行美容的小狗，沒想到美容師在驚喜之餘，竟也立刻Q了總統「您可以進來看」。

蔡英文進到寵物美容室後，隨即也親切地跟每一隻小狗打招呼，這時候，她又再次跟剛剛才在大門遇到的哈妮相見歡，她笑著對哈妮說，「我剛剛才看到你，你在這裡剪頭髮啊！」然後，向來對寵物體重管理很重視的蔡英文，也開始好奇地上下打量哈妮，到底是身上毛很蓬鬆，還是胖了一點？

談起在美容區跟蔡英文的互動，《東森寵物雲》美容長劉淑蕙表示，她感覺總統對每一隻狗狗都很好奇，還主動想看看牠們，「總統跟每一隻狗狗都有打招呼，都說了哈囉，我們覺得滿開心的」。

▼總統蔡英文對於寵物體重管理相當重視，她很好奇哈妮倒底是毛蓬還是胖了點？



「其實，蔡英文對動物的觀察力很敏銳。」劉淑蕙說，總統不僅關心哈妮的身材是不是胖了一點，也有注意且關心到另一隻在旁發抖的小狗，後來才知道原來這隻狗狗本來就特別怕陌生人。

對於未來有機會的話是否會想幫蔡英文家裡三隻退役導盲犬美容，劉淑蕙則是非常興奮地表示，「會想要幫總統的狗做美容啊！」她覺得，平常在媒體上看到的蔡英文比較嚴謹，但今天看到本人後感到相當意味，因為蔡英文就像個大姐姐，非常有親和力，所有的同仁能跟總統一起關心寵物，大家都非常開心。

▼總統蔡英文在寵物美容室裡親切地跟每隻狗狗打招呼。



▼總統蔡英文開心地與《東森寵物雲》新莊店的同仁們合影留念。



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