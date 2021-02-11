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抽獎有妙招！民俗學家：可戴貔貅＋準備開運紅包

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲民俗專家楊登嵙表示，摸彩得大獎其實有妙招。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

公司喝春酒聚餐變成員工們增進情感的一天，除了傳統的員工聚餐、單位團拜，有些公司還邀請明星、主持人來參與公司喝春酒活動，成為公司年底活動的新趨勢。很多公司除了開辦餐宴以外，還會有「摸彩活動」，讓許多員工期待能中大獎好過年，但如何可以擁有好運氣？民俗專家楊登嵙表示，摸彩得大獎其實有妙招！

楊登嵙指出，2021年歲次「辛丑」，辛五行是金，今年為金牛年，土可以生金，因此今年開運色系是「土」及「金」。「金」的色系是白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色，「土」的色系是黃色、米黃色、咖啡色、棕色。想要今年帶財運，可試試下面幾種方式。

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一、 穿著開運色系服飾：
尾牙抽獎當天穿著開運土及金色系服飾，如果公司規定穿制服，無法符合，則自己的貼身衣物來強化。

二、 佩戴貔貅：
今年開運招財吉祥物是貔貅，可以配戴貔貅手鍊或項鍊，也可以帶在身上，貔貅色澤以開運土及金色系更佳。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲今年開運招財吉祥物是貔貅。（圖／楊登嵙提供）

三、 開運紅包：
準備2個紅包，紅包一個包4顆黃豆，另一個包9顆黃豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為4及9的易經數理為「金」的能量。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲準備2個紅包，紅包一個包4顆黃豆，另一個包9顆黃豆。（圖／楊登嵙提供）

四、 開工紅包：
今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。

五、 財神符：
可以將在財神廟求的財神符，帶在身上，參加尾牙；如果求得的財神符已經3年以上，祂是有效期限的，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。

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關鍵字：

貔貅尾牙抽獎2021開運

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