小黃狗慘遭虐待逃家　虛弱躲警車底顫抖…員警為牠築窩：我們養！

▲米克斯在員警悉心照料下平安成長，從瘦弱身材轉為圓潤可愛。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一隻乾癟的米克斯狗狗被領養後，長期遭到主人酒後施虐，後來在寒流襲台的晚上逃家，跑著跑著，又餓又累的牠躲進警車底下，警員發現狗狗虛弱顫抖…立即買食物將其引進分駐所內取暖，還自掏腰包買狗窩並說，「牠被拋棄了，沒關係我們養！」2年後的米克斯，成了忠誠又肉肉的「所犬」。

▲「平安」有時會跟警員一同出巡。（圖／記者陳雕文翻攝）

鶯歌分駐所副所長胡文忠表示，經過員警的討論與表決，最後為這隻米可斯取名為「平安」，希望牠一直健健康康，平安又快樂；從2018年12月的寒流夜相遇並餵養至今，平安已經3歲多，喜歡在分駐所附近奔跑、吃草，還有一個「平安姐」時不時上門陪牠玩。

▲「平安姐」常來分駐所找平安玩耍。（圖／記者陳雕文攝）

在中正一路茶行上班的平安姐說，「之前路過分駐所，無意間看到躺在車棚下的平安，那瘦弱的模樣，非常討人疼，所以我會過去摸摸牠、陪牠玩」；據了解，當時分駐所的弟兄第一次看到平安姐，還以為外型可愛的她就是平安的飼主，後來為她取了「平安姐」的綽號。

▲平安姐平時在中正一路的茶行上班，外型可愛笑容甜美。（圖／平安姐授權提供）

2019年4月間，一名輕熟女著急走進分駐所報案稱，其丈夫酒後毒打兒子，結果她看到平安時嚇了一跳，原來她就是平安的原飼主，警員問，「妳要把狗狗帶回去嗎？」輕熟女說，「我不要了…因為狗狗也會被我丈夫虐待，牠在這裡比較好。」平安則看了一眼輕熟女，默默轉身不想抬頭。

▲「平安」已把分駐所當作牠的家。（圖／記者陳雕文翻攝）

如今平安不再怕人，甚至還會陪警員在外巡邏，守護當地的居民！總是翹著尾巴到處聞、探險、活力十足，警員還為牠設計LINE貼圖、設立專屬的IG帳號發文，超討喜。

▼「平安」的表情包被設計成LINE貼圖。（圖／記者陳雕文翻攝）