交通隊警車自撞　網笑「鴿子被擊落」：自己幫自己做筆錄



▲新竹市一台交通隊巡邏車自撞分隔島被網友PO上網。（圖／翻攝《新竹爆料公社》，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市21日午間發生一起員警駕駛警車自撞的事故，為於景觀大道接近牛埔路處，一輛疑似交通隊的巡邏警車不慎擦撞右側機、汽車分隔島，照片被網友PO上網後，也引起討論。

有熱心網友在臉書《新竹爆料公社》貼出警車自撞車禍現場照，照片中看見一台疑似新竹市交通隊的巡邏警車橫擋在景觀大道快近牛埔路的車道上，前方引擎蓋、後車廂嚴重毀損變形，可以猜測，當時的撞擊力道應該不小。

▲警方已上網回應，車禍是因員警不慎自撞造成。

貼文也引起網友討論，「三寶？」、「太糗」、「鴿子失控？」、「怎麼開的，有追逃犯嗎？」、「這麼大膽，敢撞警察？」，新竹市警局交通隊也在留言處回應，本案係員警因不慎擦撞右側汽、機車分隔島而失控肇事，所幸並無人員受傷，已指派專人處理並已要求所屬同仁注意交通安全。

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