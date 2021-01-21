　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交通隊警車自撞　網笑「鴿子被擊落」：自己幫自己做筆錄

▲交通隊警車自撞　網笑「鴿子被擊落」：自己幫自己做筆錄。（圖／翻攝新竹爆料公社）
▲新竹市一台交通隊巡邏車自撞分隔島被網友PO上網。（圖／翻攝《新竹爆料公社》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市21日午間發生一起員警駕駛警車自撞的事故，為於景觀大道接近牛埔路處，一輛疑似交通隊的巡邏警車不慎擦撞右側機、汽車分隔島，照片被網友PO上網後，也引起討論。

有熱心網友在臉書《新竹爆料公社》貼出警車自撞車禍現場照，照片中看見一台疑似新竹市交通隊的巡邏警車橫擋在景觀大道快近牛埔路的車道上，前方引擎蓋、後車廂嚴重毀損變形，可以猜測，當時的撞擊力道應該不小。

▲交通隊警車自撞　網笑「鴿子被擊落」：自己幫自己做筆錄。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲警方已上網回應，車禍是因員警不慎自撞造成。

貼文也引起網友討論，「三寶？」、「太糗」、「鴿子失控？」、「怎麼開的，有追逃犯嗎？」、「這麼大膽，敢撞警察？」，新竹市警局交通隊也在留言處回應，本案係員警因不慎擦撞右側汽、機車分隔島而失控肇事，所幸並無人員受傷，已指派專人處理並已要求所屬同仁注意交通安全。

►上班族應酬必備！加強版「新紅薑黃先生」

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

►影／長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦

►烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

►問消防女婿「要什麼幫助」　霸氣岳父隔天送400萬頂規救護車

ET快訊
快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡
部桃風險第一階段還沒過　陳時中曝「關鍵時間點」：絕不可鬆懈
才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」　鄭文燦幕僚怒：落井下
摩斯員工、輔導老師採檢結果出爐　部桃員工319人居家隔離
縣市連發「避桃禁令」　陳時中感慨：台灣就那麼大，大家是一體的
唐吉訶德擠爆　陳時中擔憂說重話了
染疫護理師「丈夫足跡」有誤？　陳時中解答「消失的3小時」
桃園醫院群聚接觸者396人　只剩下15人等結果
快訊／好消息！　部桃今無新增確診案例
LIVE／案864消失3小時成謎　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

快訊／北市文山區1女墜樓！　倒臥社區2F露台明顯死亡

交通隊警車自撞　網笑「鴿子被擊落」：自己幫自己做筆錄

「不要再有滅族的董家」　普悠瑪罹難家屬控運安會調查報告不實

幫蛇取暖險燒死全家！增溫器加熱釀大火　2大人抱1小孩陽台呼救

國小畢業「靠一張嘴」上約砲神器誆投資　2多金女遭詐近千萬

竹科夫妻574萬買到假古董　一遭反擊…知名收藏家反吐雙倍

快訊／屏東鐵皮屋大火！「屋內驚見1焦屍」燒到全黑　身分待確認

快訊／實踐大學驚傳墜樓！25歲女畢業生突返校　6樓墜落送醫搶救

控老婆賣房逼離家！人夫獨養4子女　苦等18年才放生

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

快訊／北市文山區1女墜樓！　倒臥社區2F露台明顯死亡

交通隊警車自撞　網笑「鴿子被擊落」：自己幫自己做筆錄

「不要再有滅族的董家」　普悠瑪罹難家屬控運安會調查報告不實

幫蛇取暖險燒死全家！增溫器加熱釀大火　2大人抱1小孩陽台呼救

國小畢業「靠一張嘴」上約砲神器誆投資　2多金女遭詐近千萬

竹科夫妻574萬買到假古董　一遭反擊…知名收藏家反吐雙倍

快訊／屏東鐵皮屋大火！「屋內驚見1焦屍」燒到全黑　身分待確認

快訊／實踐大學驚傳墜樓！25歲女畢業生突返校　6樓墜落送醫搶救

控老婆賣房逼離家！人夫獨養4子女　苦等18年才放生

董家大姐提告「普悠瑪案調查不實」　運安會：家屬都沒有提出質疑

福特54.4 萬休旅雙動力墨西哥登場　這車系國內沒了

新北五股坑溪變超噁乳白勾芡湯！查出真兇了

住家裡通勤上班「4點就要起床」他考慮租屋　網見1條件：不如不要

《上流戰爭》42歲李智雅辣翻！「鏤空露背裝」秀魔鬼身材超逼人

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

蔡其昌全面盤整中職規章制度　波西條款、FA開季解決

學測明登場！父陪看考場　腦麻生每日讀書5小時盼上「社工系」

全台警戒！每日確診百例就封城　一張圖秒懂「疫情應變4階段」

22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

社會熱門新聞

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

2男1女跑成大公園玩3P　深夜瘋狂合體

淡水少年削臉保命手術取消！醫：要有心理準備

女住院與男病友啪3次！台大判賠結果出爐　

唐吉訶德Day3凌晨人潮暴減　5分鐘結完帳

水晶蝦大王榨乾植物人老爸3千萬　找黑道逼親姊讓出豪宅

包偉銘子車禍遭求償1500萬元　二審結果出爐

屏東屁孩羞辱街友　校方回應了

即／女移工躲廁所產嬰！雇主嚇壞　胎兒送醫不治

SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣

即／實踐大學台北校區　25歲女墜樓

千萬I8超跑逆撞納智捷！「鷗翼」全開車頭爆爛

驚悚畫面！21歲醫大女騎士路口慘撞

更多熱門

相關新聞

驚悚畫面！21歲醫大女騎士路口慘撞

驚悚畫面！21歲醫大女騎士路口慘撞

台中市西屯區日前發生一起交通意外，2名中國醫藥大學女學生騎車雙載行經順平路、順平二街口時，與一輛轎車發生碰撞，2名女大生重摔在地、翻滾數圈，其中機車駕駛巫女傷勢嚴重，目前於中國醫插管昏迷中，乘客黃女則受輕傷。詳細車禍發生原因，有待警方釐清調查。

台中21歲女大生遭撞！「頭部重創」插管昏迷

台中21歲女大生遭撞！「頭部重創」插管昏迷

新莊小客車衝對向車道　撞2機車還想逃

新莊小客車衝對向車道　撞2機車還想逃

草屯酒駕男「直衝攤車」再撞5機車！老闆娘驚魂

草屯酒駕男「直衝攤車」再撞5機車！老闆娘驚魂

「神風騎士」小巷衝貨車　彈飛倒地車頭瓦解飛散

「神風騎士」小巷衝貨車　彈飛倒地車頭瓦解飛散

關鍵字：

警車車禍

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

郭書瑤流產痛哭！

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面