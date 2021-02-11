阿里聯手上汽成立「智己汽車」　主打「高端電動車」今年推3車款

▲「智己汽車」宣告啟動，今年將推出3個車款。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

由上汽集團、張江高科、阿里巴巴集團聯合打造的高端純電動車項目「智己汽車科技有限公司」近日已於浦東新區完成註冊，註冊資本額100億元人民幣。

智己汽車的註冊資本額為100億元，其中，上汽集團出資54億元，持有54%的股權；張江高科與阿里巴巴各出資18億元，分別持有18%股權，另外10%股權將劃分為5.1%的ESOP（核心員工持股平台）和4.9%的CSOP（用戶權益平台）。

智己汽車的董事會也同時成立，由上汽集團總裁王曉秋擔任董事長，上汽集團副總裁、總工程師祖似傑，上汽集團副總裁、乘用車公司總經理楊曉東，張江高科董事長劉櫻，以及阿里達摩院院長張建鋒分別擔任董事。

據介紹，智己汽車項目去年11月26日宣告正式啟動，同年12月，智己汽車宣布將於2021年1月發布一款轎車和一款SUV車型，4月將有三款產品同時在上海國際車展亮相，屆時還將公佈首款車型的購買方式，並接受限量預訂。

此外，智己汽車目前正與寧德時代共同開發「摻矽補鋰電芯」電池技術，這款電池在全新的整車架構寬帶內，最高可實現將近1000公里的續航、以及20萬公里零衰減，預計相關車款5年內將推出。