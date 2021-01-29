三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄　凶手下場出爐

記者陳雕文、陳以昇、沈繼昌／新北報導

桃園一名女子被人載到新北市三峽的山區，遭男子以行刑式開3槍殺害並推下山坡，女子的男友站在一旁全程觀看，卻不阻止悲劇發生！後來警方在竹林發現女子的遺體，除了雙手、臀部、腿部還有些許腐肉，頭顱、身體已成白骨，還有部分頭髮掛在竹子上隨風飄逸，新北地院判決出爐。

▲賴女日前跟洪姓男友出遊開心合照，沒想到男友會狠心看著她被槍殺推下山。（圖／記者陳雕文翻攝）

事情發生在去年3月1日，當時吳姓凶手、吳嫌的洪姓女友，以及賴姓死者的洪姓男友都覺得山區隱密，神不知鬼不覺，到了3月8日，吳男、洪女因為討債又擄人、槍戰，遭桃園警方逮捕，遭擄的女子說，有聽到「洪的女友被做掉」等訊息，警方趕緊找來洪女並以「讓死者入土為安」等語曉以大義，洪女才鬆口說出恐怖的槍殺棄屍案！

吳男在偵訊時也供稱，在三峽插角山區用改造的金牛座手槍殺害了28歲賴姓女子，並將屍體推下山。警方聞言隨即找來吳男的叔叔，一起到棄屍地點附近搜索，最後循著濃濃屍臭味到了賴女的遺體，其上半身嚴重腐爛見骨、右腿膝蓋以下已經不見，且其部分頭髮還掛在竹子上。

▲警方在現場拉起封鎖線，持續釐清案情。（圖／記者陳以昇攝）

吳男聲稱是在自己的祖墳前對賴女之頭部、胸口等處連開3槍並推下山坡，但警方調查後發現，棄屍地點距離其祖墳還有約10公里遠，當地人也不清楚竹林裡有墳墓。

至於死者的洪姓男友（曾因吸食混合毒品導致精神狀況不穩），被帶進桃園八德分局拘留所，過沒多久竟突然在所內大聲尖叫，警方懷疑是用藥過度造成。

▲檢警下午在三峽棄屍現場驗屍。（圖／記者陳以昇攝）

▲洪姓男子被帶回分局，突然失控大吼大叫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

賴女母親哭喊，「為什麼要這麼殘忍！」並表示，賴女在電子工廠上班，平時跟父親住在鶯歌，之前才跟她說要去小琉球玩，3月1日案發前的清晨5點左右，女兒被一對情侶載回苗栗頭份住處收拾行李，由於駕駛不斷大聲按喇叭，她隨即叫女兒請對方先離開，不要按喇叭吵到別人。

賴女母親還說，不久後女兒向她表示「要出去買吃的」，沒想到就再也沒回家了。她透露，女兒天天都會和他通電話，就算是在爸爸家過夜也都會打電話告知，由於遲遲沒接到女兒消息，她察覺有異，決定報警處理，沒想到最後是接到女兒的死訊…

新北地院29日宣判，吳姓凶手判處無期徒刑，褫奪公權終身(持有具殺傷力槍枝而違反槍砲彈藥刀械管制條例之犯行部分，另案由臺灣桃園地方法院審理中)；賴姓死者的洪姓男友被訴殺人及遺棄屍體部分均無罪。

▼賴女的母親淚崩。（圖／記者陳雕文攝）