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離婚15天交女友！他曝「超扯理由」後悔了　前妻爽炸：一個人真好

▲男女,兩性,愛情。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲前夫向原PO抱怨女友很幼稚。（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，她在11月底提出離婚，與前夫分開15天後，對方忽然致電表明自己已有女朋友，日後也不會再聯繫；豈料幾天前，她再度接到前夫電話，對方竟向她抱怨「女友不成熟、很幼稚，跟我差太多了」，進而出現想分手的念頭。原PO越聽越傻眼，認為前夫永遠只先想到自己，還好現在自己單身一人，「都不用再考慮你了！」

原PO在臉書粉專「靠北老公2.0」上發文表示，她在11月底提出離婚，兩人分開15天後，前夫忽然打電話聯繫她，表明自己已經交到女友了，女友希望兩人已經離婚就不要再聯繫；話才聽到這邊，原PO就相當傻眼，「哈囉？我根本沒找你！」緊接著，前夫又表明女友有話想說，但原PO根本不想知道，所以果斷拒絕，也要求前夫女友別來煩她。

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豈料，前幾天前夫竟又主動聯繫原PO，抱怨女友的想法很不成熟、很幼稚，且每週還一定要出去玩；前夫無奈表示，他工作就已經很累了還被逼著要出遊，如果拒絕的話，女友還會生氣，因此他便出現了分手的念頭。這時，前夫忽然提出邀約，希望能與原PO吃頓飯、好好聊聊。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北老公2.0）

▲前夫約原PO吃飯。（圖／翻攝自Facebook／靠北老公2.0）

原PO沒有打算赴約，她還原當時情景「我問說你女友會幫你打掃房間嗎？你說會，說你現在自己也會打掃，我說，那為什麼跟我在一起的8年你不會呢？你回答不知道！」原PO心想，根本就是當初她對前夫太好、什麼都替對方想，從未考慮過自己，才會被吃死死，「現在我學乖了，自己一個人，想吃什麼、想去哪裡，都不用再考慮你了！」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「沒孩子的話，完完全全就是擺脫一個老嬰孩」、「這是最好的選擇」、「離婚後妳會發現，單身最好」、「這是我最近看到最療癒的文章」、「失去才懂珍惜，為時已晚」、「做自己，過自己想要的生活，他會自討苦吃的」、「新的沒來不知道舊的好」、「水，人生要為自己而活」、「恭喜你解脫」、「單身萬歲」。

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