8168盒「漏風保險套」流入市場！廠商緊急回收　網笑：出人命啦　

▲青島歐米卡橡膠製品有限公司召回逾8000盒不合格保險套。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

漏風保險套流入市場了！山東省藥品監督管理局官網2月7日發布公告稱，因「針孔」項目檢測不合格，青島歐米卡橡膠製品有限公司主動召回1批8168盒天然膠乳橡膠保險套，召回涉及的地區為湖南省、河北省、山東省、河南省。網友笑翻稱，出人命啦。

據《醫療器械召回事件報告表》顯示，該批天然膠乳橡膠保險套型號為浮點型，規格是「52mm±2mm」。識別信息為桔色暢享牌，批號為18030312B，召回級別為三級。





▲問題保險套流入市場。（示意圖／CFP）

青島歐米卡橡膠製品有限公司表示，由於其生產的天然膠乳橡膠保險套（註冊證號：魯械注準20172660635）在2020年風險監測抽檢過程中發現「針孔」檢測項目不合格，決定對相應批次的產品主動召回，並第一時間找到品牌合作方「保定市套普商貿有限公司」，告知所有代理商立刻下架，並清查倉庫及所有代理商庫存，將產品全面召回。

事件引起網友討論，有別於以往關注產品質量，更多人笑言涉事廠商是「做好事」，「老闆為出生人口操碎了心，這是曲線救國啊」、「這一召回，成千上萬的氣生命就被扼殺了」、「要出人命了」、「意個大麻煩」、「 國家計生委重賞」。