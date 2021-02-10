前疾管局長蘇益仁：我疫苗接種進度慢　恐仍須鎖國

▲蘇益仁認為台灣恐須鎖國。（資料圖／記者洪巧藍攝）



記者崔子柔／綜合報導

衛福部長陳時中日前分析各國疫情在施打疫苗前後的趨勢，去年全球皆靠管理控制疫情，今年則以疫苗為主，前疾管局局長蘇益仁表示，當部分國家前一步普及疫苗開放邊境，台灣恐怕仍須鎖國。

根據《聯合報》報導，蘇益仁指出，根據以色列1、2月施打疫苗的狀況，該國醫療體系已逐漸趨穩，預估歐美國家也會在3、4月進入同樣情況，疫苗施打率應會在4月達到3至4成，疫情會明顯降溫。

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台灣預計今年9月讓50至64歲成人施打疫苗，蘇益仁則表示，速度明顯比歐美國家慢，當部分國家開放邊境，台灣卻未施打足夠疫苗，恐怕仍須鎖國。

▲台灣最快3月初開始施打疫苗。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）



蘇益仁認為，疫苗接種數與病例增加數可在四月呈現交叉，疫苗效應才會明顯展現，打了疫苗可避免重症及死亡，但預計要在今年年底之後才可達到群體免疫及完全控制。

陳時中昨（9）日也表示，20萬劑疫苗將抵台，最快3月會由醫護人員優先施打，也強調雖然有規劃施打疫苗的優先名單，但「沒有強制」每個人一定要施打疫苗，屆時如果劑量足夠，他就會一起下去施打疫苗，反之「大家如果不想施打，我就會先下去施打，以公共衛生的角度而言，當然我們是認為打比較好。」