新年春聯「倒貼」有學問　觸犯8守則...財運倒光衰整年



▲新年當然要換上新春聯討吉利！（圖／記者周宸亘攝）



社群中心／林懿捷



新年迎新春，貼春聯是必要的，大掃除時換上新春聯討吉利，聽起來是件容易的事，但貼春聯也是有眉角的，要是犯了禁忌，恐會觸霉頭！想要開春如意，好運當頭一整年，請看ETtoday社群中心整理的春聯8大守則。

上下聯勿貼反

首先教大家分「上（左）聯」與「下（右）聯」，通常會有兩幅直聯，以每幅的最後一字的「平仄」來分：上聯的最後一字應該「仄聲」貼右邊（國字注音第三、四聲），而下聯最後一字應為平聲（國字注音第一、二聲）則貼在左邊；若真的碰到兩聯最後一字的平仄聲一樣，請用「台語」的發音來作為依據。

左右邊怎麼判斷

會分上下聯了，那麽左右邊，指的視角是「從屋內往外看」，看還是「從屋外往房內看」呢？答案是：站在屋內往外看！因此，貼春聯時請記得右手邊是上聯，左手邊則為下聯。

貼春聯的時機

農曆的12月24日「送神日」，開始進行新年大掃除，一路清潔到除夕那天，把環境整理好了才貼春聯；而貼春聯的最好時刻，是除夕早上6點到中午12點之間，此時陽氣最旺，加上中午過後要祭拜祖先與地基主，所以除夕當天的中午12點是最適當的時機。

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▲有人喜歡貼單字春聯。（圖／記者紀佳妘攝）

門口不宜單貼「春」字

由於在古代只有聲色場所才會在門口「春」，因此有在大門口，或夫妻房間門口貼「春」，會招來「爛桃花」或「第二春」的說法，不僅沒能帶來好運，還可能導致夫妻失和！建議在門口貼「福」較為妥當。

大門口不能倒貼春聯

通常會說「倒」和「到」是同義字，所以將「財」字倒過來貼，便表示「財到」的意思，但若是大門口，則不能把「財」字倒過來貼，因為會變成「財倒光光」的意思；同樣的，你家大門的「福」字也不能倒貼，不然福氣也會倒光所以務必正貼！

單數才吉利

在門口貼春聯請切記要貼單數，因為傳統上單數（1、3、5）為陽，偶數（2、4、6）為陰，陽數象徵吉祥，偶數則被認為易招陰，如同供奉神明數目一樣，也是要單數。

▲春字不可貼房門，夫妻會失和。（圖／周刊王）

舊春聯要撕破

當我們要將新春聯貼上去時，不要將新的直接貼上去，先把舊春聯撕下來，並且撕破，表示不好的運被破除的意思。

「福」字可以倒貼的情況

「福」可以倒貼在家裡的水桶、垃圾桶，因為裡面的東西是要倒出來的，而倒出的東西代表晦氣、災難等較負面的事物；傾倒垃圾時桶子會朝天，倒貼的「福」字就會變正，象徵著「福」的到來。

另外，如果覺得去年運氣不好，倒貼「福」也有轉運的效果，而櫃子上也可以倒貼此字，有著「福氣到家」的含義，相當喜氣。