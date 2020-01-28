在家或拜廟都能補財庫　迎神「6時機」…旺財運擋不住

圖文／鏡週刊

農曆新年到，除了貼春聯、吃年夜飯、走春外，到廟裡拜拜更是家家戶戶在春節期間不可或缺的習俗之一，不少人會於初四或初五迎財神，祈求來年的好運或財運，就有專家指出，想財源滾滾別錯過這6個補財庫的最佳時機。

大部分民眾會在初四這天「迎財神」，而商號則會選在初五開工、迎財神，希望將財氣帶進自己的公司或店裡。不過拜財神可是有訣竅的，不一定要到財神廟，在家也可以拜請財神蒞臨，最佳的迎神時間在上午，也就是中午12時之前，祭拜時要記得打開窗戶、陽台門或大門，好讓財神進家門。

拜拜供品需準備壽金、刈金、土地公金、五路財神金，其中「甲馬金」尤為重要，據農民曆指出，馬金是一種繪有馬匹和隨從士兵的紙錢，可提供神祇作為交通工具。另外，可準備3或5種水果（單數即可），加上一些糖果餅乾，也能放「錢母」，當作發財金以利往後小錢滾大錢。

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不過，除了初四或初五拜神補財庫外，一年之中也有幾個日子也是補財庫的最佳時機，據《煩惱的時候就求神吧！》書中指出，除了正月初五迎財神、初九天公生、三月十五的武財神聖誕外，還有三官大帝聖誕的農曆正月十五、七月十五、十月十五這些好日子，書中也補充道，一般建議拜請財神、補財庫最好在下午2時之前。

迎財神時間小檔案 過去一般民眾初四接眾神，商號則於初五迎財神，不過現代社會迎財神不限於商家，且一般人往往便宜行事，會於初四接神時一併迎接財神。另一種說法是正月初五才是迎財神的正日子，但為爭利市，則提前於初四迎接五路財神，名曰「搶路頭」。 資料來源：農民曆



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