學生寒假出遊兩天以上要回報　教育部：校安中心春節24小時不打烊

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部指出，春節期間學生校外活動頻繁，教育部特別加強校安防護網絡，除校安中心持續24小時值勤，確保各級學校校園及學生安全外，並函發「110年春節期間加強校安具體作法」請各級單位及學校落實執行，於春節期間線上回報校園安全狀況；如發生校安意外時，應確依教育部校安通報作業規定辦理。

教育部提醒各校，學生參加兩天（含）以上戶外活動（如：登山、健行、畢旅、露營等），各校務必於校安中心網頁登錄。教育部已建置中央、地方及學校三級校安平台，確保縱向通報及橫向協助處理機制，並要求如遇緊急突發狀況時，除與警政、消防、民政、社政、衛政等單位共同合作外，應主動立即回報教育部校安中心，並於網頁實施線上填報。

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因國際新型冠狀病毒肺炎疫情日益嚴峻，寒假期間學生校外活動頻繁，教育部呼籲家長、老師及社會大眾共同關注學生防疫作為、出遊、網路使用等情形，並鼓勵以電話、視訊拜年，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防呼吸道傳染疾病傳播，多從事正當休閒活動，以增進身心健康。

教育部同時呼籲家長共同關心學生假期生活作息，留意子女生活起居，鼓勵同學從事正當休閒活動，勿沈迷網路遊戲，家長尤須注意孩子的校外生活，勿受同儕及校外人士引誘慫恿而有偏差行為，因而觸法；另注意春節期間各項活動安全，並主動掌握學生校外活動處所安全及聯繫方式，若有需要緊急協助或服務事項，請撥打校安中心24小時為學生服務專線電話：（02）3343-7855、3343-7856，教育部將竭誠為家長及學生服務。