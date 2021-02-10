多肉植物療癒！「養護秘訣」讓你輕鬆變綠手指　千萬別常澆水

▲熊童子。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

多肉近年爆紅，至今仍是許多人的心頭好，全台各地更是時常有多肉植物展覽等活動，天氣一涼，其實是多肉最好的觀賞時節，且具有園藝療癒特性，近年來成為熱門植物，其中景天科多肉植物朧月屬因植株態樣變化各異，朦朧可愛，栽培容易上手，深受國人喜愛。

農委會種苗改良繁殖場指出，朧月屬又名風車草屬，約有15個品種，其屬名Graptopetalum字根源於希臘文graptos（標記和圖畫）和petalon（花瓣），形容此品種花瓣上具有特殊斑紋之特徵。本屬原產於中南美洲，生長分布於海拔2,400公尺高原，為多年生葉序叢生或蓮座狀排列的草本植物。

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▲▼朧月（上）和朧月屬花瓣之斑紋（下） 。（圖／農委會種苗改良繁殖場提供）

種苗場說明，朧月屬經多年馴化栽培，可適應台灣的氣候，一般栽培在有遮蔭維護管理下可以越夏，澆水次數比一般觀賞植物少，秋冬季節為其生長適期。以朧月為例，其莖部健壯，成熟植株莖部略有木質化，呈灌木狀，老熟莖部則呈匍匐狀。葉形為匙狀葉片，具肉質葉，肉質平滑，一般常見的葉色以綠色、灰綠色、粉紅色為主，及具有蠟質白粉狀葉片，多數朧月屬花瓣上具有特殊的斑紋圖案，為其品種特色。

▲▼多肉具有園藝療癒特性，近年來成為熱門植物。（圖／記者許展溢攝）

種苗場表示，朧月屬栽培養護首重光線管理，栽培時需有充足光照條件才能生長良好，缺乏光照則容易徒長，本屬作物「需水較少」。栽培介質部分，種植時可把最大顆的石頭鋪在最下層，中間為混合介質，最上面適合細粒的珍珠石等小顆粒介質，以利排水透氣，澆水時機以在花盆內之介質乾燥後再予充分澆濕為原則，本屬作物相當耐旱，不需時常澆水以免產生爛根、敗葉現象。



種苗場提到，朧月屬繁殖主要多以扦插繁殖為主，除剪取頂芽、嫩莖扦插繁殖以外，多數品種可使用葉片扦插繁殖，不容易扦插及葉插的品種則可使用胴切法（去除頂芽方式）繁殖。朧月屬病害常發生在夏季高溫、高濕等生長不良的季節，此時可適當噴灑殺菌劑防治，以減少栽培環境的感染源，並加強通風及遮蔭，避免細菌性病害發生。蟲害部分，一般以介殼蟲、粉介殼蟲及斜紋夜盜蛾較為常見，另外蝸牛及鳥類也會危害植株，可用礦物油、苦楝油等藥劑防治。初學者養肉不難，只要掌握以上養護管理要點，每個人都可以輕鬆成為多肉植物綠手指。

▲▼種苗場表示，天氣一涼，其實是多肉最好的觀賞時節。（圖／記者許展溢攝）

另外，種苗場強調，為了保障新品種育成者的智慧財產權及促進產業發展，已著手辦理朧月屬等多肉植物代表品種收集，並訂定試驗檢定方法及品種性狀表，以提供業界申請品種權時檢定之依據。同時，種苗場所屬農場多肉植物園區溫室開放學校及農民團體參觀，目前每年提供20幾場次約400人參觀，是一個優質的環境教育學習場域，歡迎喜愛多肉植物者預約報名參觀。