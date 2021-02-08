重大發現！捕蠅草可發出「生物磁場」　科學家：激似動物

▲科學家發現捕蠅草竟會發出微弱磁場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

捕蠅草是少數以肉食為主的植物，能夠迅速的關閉葉片來捕食昆蟲，跟豬籠草是遠親。有科學團隊最近研究發現，捕蠅草在捕捉和消化獵物時竟會產生非常微弱但可測量的磁場，為目前植物界的磁場研究跨出了一大步。

根據《自然》雜誌一份最新的研究顯示，生物發出磁場的行為並不稀奇，許多生物現象都與磁場有關，像是鴿子的頭顱骨和喙部都有微弱磁場，使他們能更有利的辨別方向，另外人類的心臟、大腦甚至肺部都有微小磁體，不過目前學界對於植物界的磁場研究瞭解並不多，因此這次發現捕蠅草會產生微弱磁場是一大突破。

▲捕蠅草發現磁場為植物界研究跨出重要的一步。（圖／取自免費圖庫pixabay）

過去人類就以大腦中部分區域的電壓變化開發出腦電圖（EEG）、腦磁圖（MEG）和磁共振成像（MRI）等技術，如今發現植物也會在受到刺激時產生電訊號，並通過類似人類和動物神經系統的細胞網路傳遞。研究還指出，若能掌握植物產生磁場能力的條件，就可以利用這些訊息來診斷植物的問題，將磁讀數作為包括糧食作物在內的許多植物健康的衡量標準。

研究中所探測到的磁信號大約為0.5 picotesla，比地球磁場弱數百萬倍，不過卻可以透過機械影響（如接觸或傷害）、滲透能（如鹽水負荷）和熱能（以熱或冷的形式）等方式觸發動作電位。這次研究中，研究小組模擬昆蟲被捕的情境，利用熱刺激來誘發捕蠅草出現動作電位，並消除了磁測量中可能存在的干擾因素，最後以原子光泵磁力儀測量到了捕蠅草釋放出的相應的磁訊號。

▲捕蠅草外觀就像是一張血盆大口。（圖／取自免費圖庫pixabay）

捕蠅草屬於維管植物，擁有完整的根、莖、葉以及花朵和種子，最主要而且明顯的部份就是被當作捕食器官的葉子，不但擁有捕食昆蟲的功能，外觀明顯的刺毛以及紅色的無柄腺部位，看起來就像是長著利牙的血盆大口。