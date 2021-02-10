彰化「小綠綠」搭咖啡爆紅！　獨特伴手禮增道地新風味　

▲彰化偑巷咖啡因為有香菜加入成為飲料界新寵兒。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化是台灣香菜產區，在地美食小吃若是沒有加入香菜，「肯定少一味」，全台獨一無二的偑巷咖啡廳業者莊浚勝將咖啡加入香菜末意外爆紅，成為網路及外景節目爭相造訪的新寵兒，如今研發的口味推陳出新，包括麵包及季節限定月餅，鳳梨酥、奶油酥餅全部加入香菜，成為年節購買伴手禮的新選擇。

農委會指出，香菜富含營養價值，含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，以及豐富的鈣、鐵、磷、鎂等，尤其是維生素C每100克高達63毫克，超過桃、梨和蘋果的含量，比蕃茄多3倍；胡蘿蔔素也比蕃茄、菜豆、黃瓜等高出10倍。

▲香菜鳳梨酥與香菜奶油小酥餅。（圖／記者唐詠絮攝）

香菜又名「芫荽」，廣東人視它為除晦氣的吉祥物，在台灣則是拿它來料理提味，也經常被瘋傳「有很重的農藥」，因此常被民眾拒絕食用，北斗香菜兄弟種植的香菜，沒有殘留農藥問題，將香菜乾燥再磨成粉末入麵，行銷全世界，甚至還加入珍珠粉圓，麵的鹹香與甜粉圓的味道，Q彈滑嫩的口感，意外令人驚艷。

莊浚勝說，會試著將香菜粉加入咖啡，是因為香菜兄弟到花博販售香菜麵時，看到香菜粉有蔬菜界的綠抹茶稱號，就極想試試將香菜粉加入咖啡，一定能融合出很棒的味道。

莊浚勝表示，從初期研發香菜歐蕾，後來再研發香菜拿鐵咖啡，果真還很對味，從試水溫到現在成為店內火紅飲品，這真的始料未及，如今到店裡消費的客人，都指定要香菜口味的，還有客人呼朋引伴前來，並外帶整罐的「香菜粉末」。

莊說，偑巷咖啡春節期間，仍正常營運，獨家販售嚴選單品原豆研磨耳掛香菜咖啡、香菜土鳳梨酥及香菜奶油酥餅伴手禮，莊浚勝也說，加入香菜與綠抹茶有不一樣的口感，要讓民眾愛上彰化道地的好味道。

►棉被裹屍案3大巧合讓運將跪地認罪，命案現場此時燈光全滅...

►女孩要的都在這裡