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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台灣大量軍購「為啥不能自己研發」？　網曝關鍵：買比較快

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,空軍第四戰術戰鬥機聯隊,制空權,戰機,國防,掛彈作業,緊急起飛,AIM-9M響尾蛇飛彈,AIM-120先進中程空對空飛彈,射後不理,CAP,戰鬥空中巡邏掛載,國軍,戰備,領空。（圖／記者李毓康攝）

▲F-16戰機。（圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／邱茀濱報導

台灣每年對美國軍購的花費不小，就有網友好奇，過去買過很多軍事設備，都可以拿來參考，為何不把軍購費省下來做研發，自己做軍武「出來的東西不會輸國外吧？」貼文一出，隨即掀起一票網友熱議，還有人點出真相指出「買比較快」。

原PO在PTT板上以「台灣軍購這麼多不能模仿嗎？」為題發文說，「台灣人明明這麼聰明，那些錢拿來做軍事研發，出來的東西不會輸國外吧，跟國外買這麼多軍事設備，這麼多的參考可以看，台灣怎麼不自己做啊？」

貼文一出，不少網友留言說，「美國武器不能逆向工程，國產你剛研發出，美國賣你更好的」、「研發要花更多，做不做的出來還不知道。做出來質量也是一大問題，買比較快」、「逆向工程可不容易」、「很多是裡面的晶片吧！那個後門誰打得開」、「台灣沒有軍事重工業技術」。

另外，也有人說，「自己做出來，以後要永（用）什麼名義交保護費？」、「整架飛機照抄沒問題，最困難的大概是發動機跟雷達」、「關鍵零件都得進口是要做個毛線」、「連個車用引擎都做不出來了 以為台灣工業很強嗎？自製戰機的發動機也是買來的」。

還有一名專業網友點出關鍵表示，「軍事是時代的尖端科技，就算是美國很多東西也是研發了很久最後才有結果，更何況其中還有多少計畫最後失敗被廢止，如果這麼簡單有些大國就不用天天想幹美軍的軍事科技了」。

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,空軍第四戰術戰鬥機聯隊,制空權,戰機飛行員,國防,緊急起飛,AIM-9M響尾蛇飛彈,AIM-120先進中程空對空飛彈,射後不理,CAP,戰鬥空中巡邏掛載,國軍,戰備,領空,嘉義空軍基地。（圖／記者李毓康攝）

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