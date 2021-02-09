渣男打氣筒暴打孕妻1屍2命！全程視訊給女網友看　獲判無期逃死

▲桃園市李姓男子去年6月間懷疑孕妻外遇，藉故談判誘妻子北上桃園，不但趁機性侵還痛毆傷重致死，圖為承辦的大園警分局埔心派出所。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子懷疑妻子外遇，去年6月藉故談判離婚誘騙從雲林北上桃園，見面後不顧其已懷孕5月仍性侵，李男事後竟以打氣筒痛毆孕妻倒地昏迷，甚至還拍攝其受傷畫面以視訊傳送給國外女網友觀看，事後造成孕妻傷重致死造成1屍2命，檢方認為李手段殘忍、泯滅人性，依家暴殺人罪嫌起訴；桃園地院法官9日依凌虐強制性交而故意殺害被害人罪，判處李無期徒刑，褫奪公權終身，還可上訴。

桃檢調查，45歲的李姓男子與37歲的妻子結褵十餘年，因感情不睦已分居桃園與雲林兩地，去年6月間，李男懷疑遠在雲林的妻子有外遇，在6月11日以離婚佯稱要妻子從雲林北上桃園談判，未料當晚見面後，2人又起口角，李不顧妻子已懷孕5個月居然飽以老拳，還恐嚇「會沒命！」逼迫說出外遇對象與聯絡電話，甚至傳訊給對方「明天你準備收屍」等語恐嚇。

李痛毆孕妻後，竟然還性侵孕妻，隔天早上竟持打氣筒痛砸孕妻成傷，見妻子重傷昏迷非但不理會，還以手機拍攝孕妻受傷畫面，以視訊傳給國外1名女網友觀看，翌日下午3時許，鍾女倒臥廁所仍昏迷不醒，李男察覺已無呼吸心跳，趕緊送醫急救，還向救護人員辯稱妻子在家中跌倒，醫護人員發現女子傷勢並非跌倒所致報警處理。

▲桃園市大園區李姓男子今年6月間懷疑妻子外遇，邀妻子北上談判，卻趁機性侵還以打氣筒痛毆致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

李在偵訊時辯稱，懷疑妻子有外遇敗壞名聲，沒有故意殺人犯意，至於性交部分則經過妻子同意，女子家屬則指証，李男常對妻子施以家暴。檢方還查出李犯案後還錄下痛毆妻子與性侵畫面傳給女網友看，手法殘忍且泯滅人性，依殺人罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

桃園地院法官審酌李並無前科，考量其因妻子外遇，受氣憤情緒驅動而萌生不確定殺人犯意，與計畫性犯罪有別，但無情剝奪結褵10餘年妻子性命且犯後狡辯避重就輕，法官認為，李尚非無從教化矯正，將其與社會永久隔離，應足以達社會防衛的目的，依凌虐強制性交而故意殺害被害人罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身，本案還可上訴。

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