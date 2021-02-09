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陳時中曝近期與另一家簽約！傳輝瑞疫苗4月到貨　指揮中心回應了

▲▼輝瑞疫苗（Pfizer）。（圖／路透）

▲輝瑞疫苗（Pfizer）。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

台灣正積極與國際藥廠洽購新冠疫苗，除直接與藥廠AZ洽談的1千萬劑以及COVAX分配的20萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日透露最新進度，近期準備與另一家藥廠簽約。另有消息傳出，指揮中心透過另外3、4家代理商洽談輝瑞疫苗「最快4月到貨」，但遭發言人莊人祥否認，「我方現在都與原廠洽談為主」。

陳時中於今日記者會中特別進行年前回顧簡報，首度曝光我國疫苗採購政策並釐清相關爭議。陳時中指出，國內於去年3月成立疫苗小組，針對候選疫苗進行研究資料蒐集並列出名單；6月開始針對國外個別廠商洽談；7月開始對國產疫苗補助；8月成立疫苗採購小組，合約內容加以檢視，9月與COVAX簽約，10月與AZ疫苗簽約，11月選擇釋COVAX釋出3支疫苗（AZ、BNT、賽諾菲），並於今年2月獲COVAX通知分配得AZ疫苗，國際談判持續進行。

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▲▼指揮中心年前疫情簡報。我國疫苗時程表。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心年前疫情簡報。我國疫苗時程表。（圖／指揮中心提供）

陳時中說明，我國疫苗採購以三千萬為目標，包含國外採購兩千萬劑、國內採購一千萬劑。國際採購部分，除AZ已經簽約談妥的1千萬劑疫苗，COVAX預期提供476萬劑，另一廠牌準備簽約「馬上要確定」。

其實指揮中心在去年12月30日就已經公布，我國分別從COVAX、AZ與另一家未公布廠商洽購近2000萬劑疫苗，其中未公布廠商估計購買500萬劑，陳時中於1月上旬一度說「即將簽約」，1月底時又坦言談判延遲，得看是否克服相關障礙。

有消息指出，指揮中心現在重新跟另外3、4家代理商洽談輝瑞／BNT疫苗，數量同樣是500多萬劑，如果談成，最快四月到貨。莊人祥否認，目前都以與原廠洽談為主，其餘無法進一步說明。

▲▼指揮中心年前疫情簡報。疫苗採購爭議。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心年前疫情簡報。疫苗採購爭議。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日也公布東洋、雅各臣洽談時序細節，釐清輝瑞／BNT疫苗採購爭議。陳時中表示，指揮中心對於疫苗採購是直接和原廠接洽或與具原廠授權之代理商。港商雅各臣於9月18日至10月26日期間與指揮中心接洽，因為沒有授權文件，無法持續洽談。

至於東洋則是在9月11日至11月3日之間洽談，但因為授權文件效期內多次商討無法合意，最終停止。陳時中說，有人說因為雅各臣造成東洋破局，事實上，雅各臣在東洋破局之前就停止談判。

陳時中也說，因有簽約保密協定，無法多談合約內容，但從沒計畫購買一千萬劑輝瑞／BNT疫苗，當時因為冷鏈跟不上，擔心過多疫苗會浪費，200萬劑為安全施打量；現在隨著冷鏈技術障礙已經克服，會持續與輝瑞／BNT保持聯絡管道。

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