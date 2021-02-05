美國會逾370名員工發表公開信，呼籲參議院給川普定罪

▲美國前總統川普，是愛國者是獨裁者？（圖／路透）

國際中心／合報導

美國國會騷亂事件餘波蕩漾。美國「有線電視新聞網」(CNN(報導，國會參、眾兩院逾370名工作人員3日發表聯名公開信，呼籲參議員們給川普「定罪」。信中說：「為了我們，也為了國家，我們請求他們投票判定前總統有罪，並禁止他再度擔任總統。」

該封信的開頭是這樣說的：「我們是為美國參議院和眾議院成員工作的工作人員，為我們國家和美國同胞們服務是我們的榮譽和榮幸。寫這封信是為了分享我們自己的、而不是雇主的觀點和經歷。」

公開信接下來筆鋒一轉說：「但在2021年1月6日，我們的工作場所遭到一群試圖阻止選舉人團計票的暴徒攻擊。這群人是由前總統川普及其政治盟友煽動的(其中一些還是我們在工作中每天都能在走廊裡碰到的人)。」

這封信最後說：「作為國會的工作人員，有關川普在國會大廈煽動暴力攻擊是否有罪，我們沒有投票權，但我們的參議員有。為了我們，也為了國家，我們請求他們投票判定前總統有罪，並禁止他再次擔任總統。」

報導稱，這370多人主要是民主黨籍。發起人同時透露，簽名者來自國會100多個眾議院辦公室、15個參議院辦公室以及10個不同的委員會：包括眾議院司法委員會、監督委員會和外交事務委員會。

美國眾議院1月13日表決通過一項針對川普的彈劾條款，指控他「煽動叛亂」。當時距離川普正式卸任美國總統僅剩一周，他也成為美國史上首位兩度遭眾議院彈劾的總統。

根據美國憲法，眾議院掌握彈劾權，參議院則控制審理權。眾議院通過彈劾條款至少需要簡單多數支持，但要給被彈劾人定罪，則需要至少三分之二的參議員支持。 按照民主、共和兩黨之前達成的協議，正式審理包括控辯雙方陳述，最快於2月8日該星期開始。