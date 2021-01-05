　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

五股豪宅密醫直擊！人妻花1000元看診遭襲胸　小孩：媽媽在幹嘛？

吳男把五股豪宅的1樓當診間，在內直接對病患進行診療。

圖文／鏡週刊

密醫變狼醫！日前一名人妻為調理小孩的身體，前往新北市五股區一處豪宅，向知名的吳姓中醫師求診，不料，吳男竟以人妻的心臟有問題，可以免費看診為由，對她襲胸得逞，面對人妻的丈夫興師問罪，吳男坦承自己是沒有執照的密醫，讓人妻的丈夫氣得對他提告性騷擾，並向衛生局及本刊舉發吳的惡行。本刊也直擊，吳姓密醫為躲避稽查，竟把藥房藏身便當店內，繼續大賺黑心錢，相關單位應加強稽查，避免更多民眾受害。

一名人妻小花（化名）經由朋友介紹前去看診，雖然每次得花上1,000元，但覺得治療效果不錯，便在去年11月7日晚間，帶著自己及親人的3個小孩，由丈夫開車到吳男的診間調理身體。吳男卻搓揉小花的胸部，還不時觸碰敏感地帶，一時反應不過來的小花，正想尖叫要求對方停手，不料小孩正好拉開診療簾，看到這不堪的一幕，開口問：「媽媽你在幹嘛？」

人妻小花被吳姓密醫在診間內襲胸，還被小孩當場目擊。

雖然老婆指證歷歷，但礙於缺乏實質證據，小花的丈夫只能繼續忍住怒火，問道：「那你診療的時候，旁邊有女護士陪同嗎？」沒想到吳竟表示，自己根本沒有醫師執照。

為了查明真相，本刊接獲投訴後實地前往吳的豪宅，發現一樓就是診間，晚間8點左右，看診的人已經一路排到巷子口，現場沒有任何助理人員，只有診間內外的監視器，方便吳注意附近的狀況。

 小花丈夫因妻子遭襲胸而找吳男對質，意外發現吳男竟無醫師執照。

吳男在名片上宣稱可看疑難雜症，甚至還能做命理諮詢。（讀者提供）

整個診療過程前後不到3分鐘，記者話沒到說幾句，吳就已經把病看完，還煞有其事地叮囑記者：「今後你不准給我吃海鮮，連主食都不准吃，像是麵、飯、糯米、冬粉都不行，懂？」接還神祕地說：「你拍一下桌上的小卡地址，等等去那裡拿藥，最近有人在稽查」。

之後，女子向記者要了1,000的藥費，交代下次要直接把錢給醫生，更要求出了門口別把藥拿出來，「因為最近有點狀況，風聲很緊，很有可能外面有人在拍照，所以藥不要立刻拿出來，會被人家拍到。」

雖然吳男沒有醫師執照，但豪宅前仍有不少病患陸續上門求診。（讀者提供）

對吳遭檢舉為密醫，新北市衛生局稽查科直言，吳男的做法就是標準的密醫行為，明顯涉犯《醫師法》和《醫療法》，希望本刊可以提供相關資料及影像作為證據。

另一名市府人士也坦言，吳的密醫行為可依現行犯送辦，稽查科也曾派人前去稽查，但礙於法令規範，儘管有警察陪同，若當事人裝不在死不開門，他們也無法破門而入，才會造成密醫遭檢舉仍繼續執業的狀況。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【人妻衰遇狼密醫1】免費診療藏色念　狼密醫猥褻人妻遭小孩撞見
【人妻衰遇狼密醫2】人夫爆氣衝診所對質　他坦白到讓人害怕
【人妻衰遇狼密醫3】囂張密醫看診態度惡劣　領藥處隱身便當店

ET快訊
快訊／北北基大雨！7天2波濕冷寒流接力探4度　北部一路下到周
富王鴨肉評價重回5星！近萬負評消失　臉書PO文「時間沖淡仇恨
富王新粉專PO「黑白鴨照」道歉　169字曝隱情再遭留言灌爆
美股今年首個交易日「大跌近400點」　疫情惡化衝擊三大指收黑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄醫美貴婦乾兒子「男模」身份曝！捧她腳放腿上綁鞋帶博信任

南投男當街刺死女！身分起底竟是「愛心司機」　同事不信那麼狠

五股豪宅密醫直擊！人妻花1000元看診遭襲胸　小孩：媽媽在幹嘛？

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽心碎開車撞飛兇手　網友氣炸喊肉搜

快訊／監視器曝光！熊貓外送員「掏BB槍」遭砍　警方也要辦了

台北法院首度模擬國民法官審理家暴殺妻案…2月22日抽籤選任民眾

熊貓外送員遭砍「原因曝光」！20歲男點油飯行兇　保全目擊嚇報警

快訊／PO文嗆「跨年血染全台」嫌20萬交保　家屬趕不及繼續收押！

快訊／新北熊貓外送員送餐一半爆爭執　驚傳遭人砍殺送醫急救

快訊／北市西門町附近驚傳墜樓！男不明墜落人行道　無生命跡象

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

高雄醫美貴婦乾兒子「男模」身份曝！捧她腳放腿上綁鞋帶博信任

南投男當街刺死女！身分起底竟是「愛心司機」　同事不信那麼狠

五股豪宅密醫直擊！人妻花1000元看診遭襲胸　小孩：媽媽在幹嘛？

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽心碎開車撞飛兇手　網友氣炸喊肉搜

快訊／監視器曝光！熊貓外送員「掏BB槍」遭砍　警方也要辦了

台北法院首度模擬國民法官審理家暴殺妻案…2月22日抽籤選任民眾

熊貓外送員遭砍「原因曝光」！20歲男點油飯行兇　保全目擊嚇報警

快訊／PO文嗆「跨年血染全台」嫌20萬交保　家屬趕不及繼續收押！

快訊／新北熊貓外送員送餐一半爆爭執　驚傳遭人砍殺送醫急救

快訊／北市西門町附近驚傳墜樓！男不明墜落人行道　無生命跡象

想換車！曾寶儀「秒幫付清」工作人員開心哭了 急安慰：我也能坐

1天5猝死！　醫曝「冬夜最可怕時間」：心臟病恐瞬間引爆

AKB48「神7」板野友美結婚了！　閃嫁23歲職棒球員高橋奎二

喬治亞參議員決選！川普醜聞纏身、拜登拚「綠燈」　紛赴競選集會

高雄醫美貴婦乾兒子「男模」身份曝！捧她腳放腿上綁鞋帶博信任

瑤瑤韓男友來台3年「穿破褲不化妝」黃喬歆抱怨邋遢...回應傻眼了

36歲透納要求4年約　道奇不想給恐另尋三壘手

南投男當街刺死女！身分起底竟是「愛心司機」　同事不信那麼狠

富王鴨肉評價重回5星！近萬負評消失　臉書PO文「時間沖淡仇恨」

護國神山狂漲！他存股10年收息破百萬　買股不看財報只抓一個重點

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

社會熱門新聞

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

影／南投男討抱遭拒持刀砍殺女...驚悚畫面曝

台中鴨肉店慘了！「外推餐檯」被檢舉路霸

即／PO文嗆跨年血染全台嫌交保　家屬趕不及續押

即／監視器曝光　熊貓外送員掏BB槍遭砍

謝和弦聯手莉婭告前妻　結果出爐

新北熊貓外送員遭砍　20歲男行兇原因曝光

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

綠水鬼飆到77萬！正妹拿假貨換現金　全台當舖發追緝令

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

快訊／北市男不明墜樓　無生命跡象

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

北院模擬國民法官開庭　2/22抽籤

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

更多熱門

相關新聞

早餐店老闆性侵女保險員焚屍　高大成關鍵證詞讓他判死

早餐店老闆性侵女保險員焚屍　高大成關鍵證詞讓他判死

19年前，台中市發生一起早餐店老闆何承翰姦殺女保險員命案，何男落網後雖坦承殺人，卻否認性侵，而法醫高大成驗屍發現，死者生前遭性侵，死後遭姦屍，高的證詞，讓惡狼被判死刑。而本刊採訪偵辦此案的退休刑警，他說，何男曾炫耀說，他邊性侵，邊掐著被害人脖子，享受「窒息式性愛」，其變態行為人神共憤！

裝潢工針灸治胸悶　她挨6針肺塌亡

裝潢工針灸治胸悶　她挨6針肺塌亡

陳德容錄影開嗆《延禧》于正！

陳德容錄影開嗆《延禧》于正！

2021瑪法達大預言！「超級吉凶日」曝　12星座運勢出爐

2021瑪法達大預言！「超級吉凶日」曝　12星座運勢出爐

神鬼兄弟開24家「假新光公司」　坑大陸台商、高官手法曝

神鬼兄弟開24家「假新光公司」　坑大陸台商、高官手法曝

關鍵字：

鏡週刊密醫

讀者迴響

熱門新聞

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

台中富王態度急轉彎　店家出面了

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

影／南投男討抱遭拒持刀砍殺女...驚悚畫面曝

專家傳授「三明治蓋被法」超暖

富王鴨肉店回到4.8顆星　1星負評全消失

黃曉明高調為她慶生　「餵食擁吻照」被挖出

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

19歲百萬YouTuber上吊亡！孕妻目睹死狀崩潰

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

寒流來襲體感急凍3°C　最冷時間點曝

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面