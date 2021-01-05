五股豪宅密醫直擊！人妻花1000元看診遭襲胸　小孩：媽媽在幹嘛？

圖文／鏡週刊

密醫變狼醫！日前一名人妻為調理小孩的身體，前往新北市五股區一處豪宅，向知名的吳姓中醫師求診，不料，吳男竟以人妻的心臟有問題，可以免費看診為由，對她襲胸得逞，面對人妻的丈夫興師問罪，吳男坦承自己是沒有執照的密醫，讓人妻的丈夫氣得對他提告性騷擾，並向衛生局及本刊舉發吳的惡行。本刊也直擊，吳姓密醫為躲避稽查，竟把藥房藏身便當店內，繼續大賺黑心錢，相關單位應加強稽查，避免更多民眾受害。

一名人妻小花（化名）經由朋友介紹前去看診，雖然每次得花上1,000元，但覺得治療效果不錯，便在去年11月7日晚間，帶著自己及親人的3個小孩，由丈夫開車到吳男的診間調理身體。吳男卻搓揉小花的胸部，還不時觸碰敏感地帶，一時反應不過來的小花，正想尖叫要求對方停手，不料小孩正好拉開診療簾，看到這不堪的一幕，開口問：「媽媽你在幹嘛？」

雖然老婆指證歷歷，但礙於缺乏實質證據，小花的丈夫只能繼續忍住怒火，問道：「那你診療的時候，旁邊有女護士陪同嗎？」沒想到吳竟表示，自己根本沒有醫師執照。

為了查明真相，本刊接獲投訴後實地前往吳的豪宅，發現一樓就是診間，晚間8點左右，看診的人已經一路排到巷子口，現場沒有任何助理人員，只有診間內外的監視器，方便吳注意附近的狀況。

整個診療過程前後不到3分鐘，記者話沒到說幾句，吳就已經把病看完，還煞有其事地叮囑記者：「今後你不准給我吃海鮮，連主食都不准吃，像是麵、飯、糯米、冬粉都不行，懂？」接還神祕地說：「你拍一下桌上的小卡地址，等等去那裡拿藥，最近有人在稽查」。

之後，女子向記者要了1,000的藥費，交代下次要直接把錢給醫生，更要求出了門口別把藥拿出來，「因為最近有點狀況，風聲很緊，很有可能外面有人在拍照，所以藥不要立刻拿出來，會被人家拍到。」

對吳遭檢舉為密醫，新北市衛生局稽查科直言，吳男的做法就是標準的密醫行為，明顯涉犯《醫師法》和《醫療法》，希望本刊可以提供相關資料及影像作為證據。

另一名市府人士也坦言，吳的密醫行為可依現行犯送辦，稽查科也曾派人前去稽查，但礙於法令規範，儘管有警察陪同，若當事人裝不在死不開門，他們也無法破門而入，才會造成密醫遭檢舉仍繼續執業的狀況。

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