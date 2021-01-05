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社會 社會焦點 保障人權

妻遭襲胸哭回家！他爆氣衝診所對質　「吳醫師」坦白到讓人害怕

小花丈夫因妻子遭襲胸而找吳男對質，意外發現吳男竟無醫師執照。

圖文／鏡週刊

聽完小花的敘述，丈夫怒不可遏，決定要上門討公道。隔天中午，小花的丈夫偕同友人到診間，劈頭就問吳：「你為什麼要摸我太太的胸部？」吳當下辯稱：「我是看你太太上腹部有問題，才免費幫她看，我沒有摸你太太的胸部！」

小花的丈夫聽了當場爆氣搥桌，繼續質問吳：「那為何我太太昨天看完診哭著回去？請你解釋看看！」吳這時才支支吾吾表示，可能是診療時不小心碰到，但仍堅稱是為了看病。

  

新北市衛生局發文回覆小花丈夫，已對吳男密醫行為展開調查。（讀者提供）

雖然老婆指證歷歷，但礙於缺乏實質證據，小花的丈夫只能繼續忍住怒火，問道：「那你診療的時候，旁邊有女護士陪同嗎？」沒想到吳竟表示，自己根本沒有醫師執照。

小花丈夫氣憤地說：「我老婆和小孩都已經吃他那麼多的藥，沒想到他竟是密醫，現在趕去洗腎都來不及了！所以我才決定投訴媒體，讓大家知道這個遠近馳名的吳醫師，不僅沒有執照，還是個色狼！」

吳男看診時脾氣頗大，還稱只要把脈就能掌握病患身體狀況，不需問診。

受訪過程中，小花丈夫也憤怒表示：「難道中醫師的眼睛是X光機嗎？這樣就可以看出心臟瓣膜脫垂才有鬼！」他說，得知情況後已向警方報案，指控吳男性騷擾，並向新北市衛生局舉報吳的密醫行為，只不過在調查結果出來前，吳仍照常執業，不知還有多少女子或病患會再度受騙上當。

小花丈夫表示，妻子和小孩都已吃下吳男開的藥，擔心會有副作用產生。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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