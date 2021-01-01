她胸悶求診扎6針「肺塌陷亡」　加拿大漢醫學院治療師竟是裝璜工



▲葉姓裝潢工自稱「加拿大漢醫學院」受過治療師訓練並取得執照，卻把張姓婦人的肺紮塌了。（示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名67歲張姓婦人因胸悶不適，於2020年5月間透過親友介紹，向自稱治療師的葉姓密醫求助，沒想到張姓密醫才扎針3分鐘，她就開始不舒服，緊急拔針後仍陷入昏厥，經送醫不治。葉男坦承曾幫死者針灸，法醫研究所報告也顯示死者胸部遭穿刺導致肺部萎縮致死，案經新竹檢方偵結，認定葉姓密醫涉醫療過失致死等罪嫌起訴這名密醫。

57歲的葉男是名裝潢工人，他自稱幾年前飛往加拿大的「加拿大漢醫學院」受過治療師訓練並取得執照，不過葉男並未擁有台灣醫師執照，由於張婦長期為患帕經森氏症及慢性肺炎所苦，日前見中風的堂嫂，經葉男針灸後竟然可以自由行走，因此才懷抱希望找上他求診。

2020年5月19日下午，張婦趁著葉姓密醫再次前往堂嫂家出診時，開車載著丈夫一起前往求醫，沒想到才扎針3分鐘後，她就感到不舒服，直喊「很艱苦」（客語：很痛苦），葉男雖立刻拔針，但張婦仍陷入昏厥，在緊急施做CPR後，仍宣告不治。

張婦遺體經解剖發現有氣胸現象，肺部如同氣球洩氣般明顯萎縮塌陷，研判是肺部遭尖銳的物品刺穿導致肺部破掉，胸部則左右側各有扎3針痕跡，張婦死亡原因與葉男扎針行為有其因果關係。

檢方認，葉姓男子明知無醫師執照仍執行醫療行為，以密醫身份在桃園市龍潭區、新竹縣關西、新埔等地替人針灸治療，除違反《醫師法》，更造成患者死亡，涉嫌醫療過失致死罪嫌，因此依法提起公訴。

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