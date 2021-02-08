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租千萬透天厝！夫病逝「兒1個月後屋內輕生」　她慘賠房東270萬

▲透天（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲郭女出租千萬透天厝，房客卻於屋內自殺身亡，決定提告求償。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名郭姓女房東2015年10月間將價值1000多萬的透天厝出租給馮姓男子一家人居住，不料，居住期間馮男先是因病去世，其次子1個月後竟於屋內自縊身亡，導致房價大幅下跌，因此向馮男繼承人馮妻、長女、長子求償房價減損金額270萬元。一審高雄地院判馮妻僅就繼承次子遺產範圍內賠償270萬即可，案經上訴，二審高雄高分院以馮妻為租約連帶保證人為由，判馮妻在次子遺產不足賠償情況下，須以自身財產補足270萬元，可上訴。

判決指出，郭女將價值千萬的4層樓透天厝，以每月租金1萬5000元出租給馮男，合約租期為2015年10月15日至2018年10月14日，雙方簽立租賃契約書，由馮妻擔任連帶保證人，而屋內居住者分別是馮姓夫婦及次子，另外2名子女則在外居住。

馮男於2017年底因病過世，租約改由繼承人馮妻及3名子女共同繼承，不料，馮的次子卻在父親過世1個月後於屋內輕生，導致該透天厝變成凶宅。郭女主張，經鑑價透天厝房價減少270萬元，上開損失應由未盡管理義務的馮妻與另外2名子女來負責，因此決定提告求償。

馮妻辯稱，次子於屋內自縊身亡，並未導致房屋受損，且該屋本身是由她與丈夫、次子一同居住，至於長女出嫁在外工作、長子入監服刑，並未與他們一起居住，郭女不應向2人求償；即便她要負責此事，至多僅於繼承次子遺產範圍內負賠償責任。

一審高雄地院認為，馮家長女、長子未與雙親、弟弟同住，無須負賠償責任，審酌後判馮妻在次子遺產範圍內賠270萬元即可。案經上訴，二審高雄高分院勘驗相關事證後，以馮妻為連帶保證人為由，除維持原審結果，加判馮妻「應再以其自己財產給付上開本息」，相當於若馮妻繼承之遺產不足賠償270萬元，須拿出自身財產補足。

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