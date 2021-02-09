迎接新春好氣場！MEQ堅持日本自研自產的空調「腦、心、肺」

▲三菱電機(Mitsubishi Electric) 匠心，為世界用心。

圖、文／三菱電機提供

牛年行大運！雖然日本並沒有農曆年，ME也和台灣的大家一樣相信著「氣場轉換」的觀念喔！新春新氣象，要迎接好氣場，就要出動掌管家中風與溫度的「空調」，今天就跟大家聊聊具有MEQ（Mitsubishi Electric Quality）匠心精神打造的「氣場守護靈」吧。

MEQ匠心三定律，以核心科技保證「超耐久、超效能、超舒適」，結合日本人所相信的「萬物皆有靈」將真感情帶入科技，打造空調的「腦、心、肺」，讓MEの空調不只是空調！

超效能｜空調「腦」智能溫控晶片

藉由日本智慧科技帶來高品質的穩定、高效的節能表現，根據不同使用需求做出應對。有了它，MEの空調穩定一整年源源不絕的好氣場。

超耐久｜空調「心」壓縮機自研自產

大家耳熟能詳的「壓縮機」，則扮演著空調的「心臟」，是整個制冷系統的關鍵，控制一切冷熱循環。ME經手的空調，都是三菱電機自己研發、產製的精工藝品，藉由匠心職人的專業技術為人們帶來可靠耐久的陪伴。

超舒適｜空調「肺」關鍵DC風扇馬達

氣場宜人的關鍵，就交由空調的「肺」也就是「DC風扇馬達與扇葉」來達成對氣流的精細高效掌控。最常被討論的空調是否速冷、在廣闊空間中是否能強勁對流、溫柔循環，通通交給它！

日本自研自產，以真感情打造氣場守護靈

以上幾項特點，在三菱電機系列空調中，都是ME都決不退讓、堅持自研自產的關鍵組件。因為空調不只是空調，ME相信萬物有靈，而經過職人之手打造的三菱電機空調，絕對能守護居家的好氣場，吹起真感情的風。

乍暖還寒的春天，雖不是開空調的旺季，卻有更充裕的時間精心挑選合適機型（更多空調挑選撇步，請參考ME桑の匠心專欄）。帶走MEの心血之作，從年初打造一整年的好氣場吧！

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網。

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