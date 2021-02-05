行政執行署台南分署　贊助華山基金會「愛心年菜」 10份

▲行政執行署台南分署愛心社，由分署長謝耀德代表捐贈１０份「愛心年菜」，由華山基金會中西愛心天使站吳品儀站長代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆春節將至，行政執行署台南分署愛心社，主動積極關懷弱勢長輩，響應華金基金會募集年菜活動，由分署長謝耀德代表台南分署愛心社，捐贈１０份「愛心年菜」，每份７００元合計７０００元，由華山基金會中西愛心天使站吳品儀站長代表接受並回贈感謝狀。

台南分署愛心社希望以有限的資源，幫助社區弱勢的長輩，讓長輩感受到社會大眾的愛與溫緩，同時展現行政執行機關鐵漢柔情的一面。

台南分署分署長謝耀德表示，平日忙於公務，在農曆春節前夕，與台南分署愛心社同仁一起到社區長輩家中送上愛心年菜，相當有意義，除表達關懷社區長輩之意外，更提醒同仁，「公義與關懷」是行政執行機關的核心理念，在執行公務之際，遇到需要協助的民眾時，應結合公私資源，共同協助弱勢義務人渡過難關。

吳站長亦表示，華山基金會在臺澎金馬近４００個愛心天使站，發起「愛老人愛團圓－送年菜助孤年」公益活動已持續１８年，自２月１日起至除夕前，全台由站長偕同義工，送上暖心年菜至孤老，讓弱勢長輩感受愛與關懷。同時為配合政府防疫政策，發送年菜時，服務人員及義工皆個好防疫工作，訪視前先電話關心長輩身體狀況，進出長輩家中時，全程配載口罩，做好手部清潔，並教導長輩防疫措施。農曆新年前夕，幫助長輩除舊佈新貼春聯，贈送春節年菜，盼用愛填滿孤單，溫暖孤老年夜。

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