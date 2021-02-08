民進黨中評委替3萊豬跑票立委請命：被開除等同宣判政治死刑

▲民進黨新北市議員、民進黨中評委張志豪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

立法院院會於去年12月24日表決萊豬相關法案及行政命令時，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌跑票，被黨團移送至黨中央。對此，民進黨中評會8日下午2時開會處理，而身為中評委的新北市議員張志豪在開會前，替3位立委請命，「請給三位跑票立委有改進機會和空間」。

張志豪表示，美豬進口不僅涉及食品安全，更攸關國家總體經貿利益，在嚴格把關食安前提下，總統蔡英文權衡國際經貿情勢，目標明確，帶領國家持續大步向前，各界都有目共睹。他認為，這是基於國家整體利益考量，作出重大政策的決定，民進黨自當力挺執政團隊，堅定和蔡英文站在一起。

不過，張志豪指出，江永昌等三位立委，在院會表決時，未遵守黨團決議表決，引發社會撻伐、基層不滿，除被黨團停權之外，亦被移送中評會裁處，而黨紀是貫徹政黨理念與價值的基本防線，當然必須落實；不過，他也認為，如果依民進黨規章視情節輕重懲處，三位立委可能面臨被開除或停權三年不等的命運，這對一生為黨征戰的立委而言，是宣判了政治死刑。

張志豪以江永昌為例，從原台北縣到升格後新北市，江永昌多年來為黨在地方開疆闢土、辛苦深耕，而2012年民進黨猶在野，他勇於承擔，接受黨徵召參選中和立委，創下民進黨有史以來最高得票率，僅以一萬多票小輸國民黨；後來他也在努力經營下，終於在2016年完成中和立委的政黨輪替，「中和至今仍是藍大於綠的艱困選區，江永昌卻奮力為黨保住一席，功不可沒」。

張志豪強調，在立委席次、選區壓力與黨紀處分的權衡中，他主張黨紀應嚴格執行，但仍應給這三位跑票立委有改進機會和空間，至於如何執行，則留待中評會各委員的智慧抉擇。

▼民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國於立院審查9項萊豬命令，選擇全棄權。（合成圖／ETtoday資料照）

