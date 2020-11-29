第14屆華聲盃全國圍棋錦標賽登場　近700多位好手競技

▲第14屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在台南高商中正樓舉行，吸引約700位參賽者對弈，比賽中選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

第14屆華聲盃全國圍棋錦標賽，11月29日上午在台南高商舉行，吸引約7百多位參賽者對弈，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰主持，比賽競爭十分激烈，為國內少見的大型圍棋比賽。

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29日上午9時20分的開幕典禮，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰主持，市議員呂維胤、立委陳亭妃服務處主任張文雄、市議員曾信凱、沈震東、林美燕服敄處秘書、台南市體育總會主委吳志祥、行政院政務顧問陳宏明親自到埸觀禮，並為選手們加油打氣。

台南市體育總會圍棋委員會主委鄭如翰表示，圍棋是有人文、有「溫度」的技藝，在精進棋藝的過程中，更要修養好棋品，成為一位棋力棋品雙修的「棋士」。藉由圍棋的推動，導引棋士的優質人品發展，發揚棋道精神。

鄭如翰主委說，圍棋也可以運用到人生，在學習比賽過程會有挫折失敗，但不變地是要有突破關卡，堅持下去的心，有清楚的階段與目標，才能知道自己的方向，這就像人生一樣，清楚目標，知道方向，明確地朝目標而努力，這道理無論用在用在求學、就業都一樣，「一通百通」，所以學習圍棋之運用可以說是全面性，不僅是技藝、遊戲。

此外，下棋的人都希望能遇到一位棋力相當的對手，在對奕的過程，除勝負外，享受對奕的樂趣十分重要，透過對弈競賽，發揮棋技，每位選手也能切磋印證棋理的幽玄思維，心靈的交談，享受高度雅致思維的樂趣。透過優雅的手談聯誼，每個人也能交到許多圍棋界的好朋友。為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，期待藉由這獎項的設立，會對棋道的提升有所助益，若能以正確的態度學棋、下棋，更能鍛鍊心性與品德，對人生成就有莫大助益。養成良好心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、 儀態。

這場由中華民國圍棋協會、台南市體育總會、台南市體育總會圍棋委員會、台南市幽玄圍棋推廣協會等單位，共同主辦的第14屆華聲盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到五段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門、幼兒等組別，共約來自全國各地近7百人競技，比賽競爭十分激烈，為國內少見的大型圍棋比賽。

該圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制5局，段位各組3敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，各組一律分先，黑棋185子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取5勝為冠軍，四勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀及獎品。丁組以下取3勝為優勝，頒發獎牌。

此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名發獎金鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。



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