爆炸影片曝！國道聯結車大火　輪胎變「火焰飛彈」噴對向車道　

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號南下151K三義下坡路段，8日清晨6時許，1輛聯結拖車行經該路段時，疑似輪胎過熱起火，火勢持續延燒至車廂一發不可收拾，當消防隊抵達火場時整個前段車廂已經被大火吞噬，持續高溫導致輪胎爆裂其中一個輪胎還彈飛到北上車道，救援人員花了一些時間後才將火勢撲滅，所幸無人受傷。

▲國道1號南下三義段，凌晨6時許發生火燒車意外，整輛車付之一炬，其中一顆輪胎宛如風火輪般噴飛到對向車道。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，8日凌晨6時20分左右接獲民眾通報稱，在國道1號南下151K處，有1輛聯結拖車輪胎在路旁起火燃燒，消防人員貨到後立即前往灌救，抵達時火勢沿著輪胎燃燒到貨車後車廂，不到幾分鐘時間已經被大火吞噬，貨車內載運大批的貨物，也通通燒光。

▲▼貨車的一顆輪胎，也爆炸噴飛到對向車道，整輛車的洋芋片也燒光，所幸沒有造成人員傷亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

貨車黃姓駕駛表示，自己從桃園出發，車上載著汽水餅乾的貨物準備送往台南，怎知到了三義段，輪胎先是冒煙，接著突然竄出火苗，才趕緊靠邊停在路肩，不到幾分鐘時間就延燒到整輛車，整車的洋芋片零食也全都付之一炬；就在消防隊員忙著灌救時，突然一顆輪胎疑似壓力過大，直接爆開噴飛對向車道，還好沒有砸到其他車輛。所幸整起意外沒有造成人員傷亡，至於詳細肇事原因，還待調查中。

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