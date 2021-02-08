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社會 社會焦點 保障人權

都是為了她！前任撂5男狠K現任　萬華深夜7人鬥毆全進警局

記者張君豪／台北報導

8日凌晨0時35分左右，台北市萬華警分局華江派出所接獲民眾打電話報案，民眾表示萬華區長順街水門口有人打架，轄區萬華警分局立即啟動快打部隊，勤務中心出動萬華區線上約10個警網、30名警力趕赴現場處理，警方到場制伏7名涉嫌鬥毆的男子，帶回派出所釐清案情。

▲萬華警方出動快打部隊超過30名警力趕到現場壓制並帶回鬥毆男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方出動快打部隊超過30名警力趕到現場壓制並帶回鬥毆男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方出動快打部隊超過30名警力趕到現場壓制並帶回鬥毆男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方出動快打部隊超過30名警力趕到現場壓制並帶回鬥毆男子。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示，警方獲悉鬥毆案檢發生後，立即強勢控制現場，避免衝突持續擴大。經帶回涉案男子詢問後，發現這場深夜鬥毆案件是一名方姓女子前後任男友林男、李男間的口角糾紛演變成肢體群毆衝突，雙方因感情問題相約糾眾談判，林男夥同5名友人到場圍毆李男，致李男四肢紅腫擦傷，警詢後全案依刑法150條聚眾鬥毆法辦。

萬華警方也藉此案例呼籲民甕，感情糾紛應循合理途徑解決，勿以邀約談判鬥毆等方式處理，加上刑法修法針對聚眾鬥毆會加重刑責，呼籲民眾切莫以身試法。

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