萬華爛醉男「絕命狂飆」開車躲警　撞爆小黃再衝往路邊毀2車

▲男子撞到計程車後整輛車直衝路旁，波及無辜車輛。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區31日凌晨2時許，一名男子酒後開著銀色轎車，在路上遇到霹靂小組警員盤查，男子竟一時心虛加速逃跑，從漢口街2段90巷開出時，與漢口街直行的計程車發生碰撞，男子轎車當場噴飛撞上路旁車輛，立即被趕到的霹靂小組警員拉出車外。經酒測男子呼氣酒精濃度高達0.53mg/l，現場被警員上銬帶回，全案將依公共危險罪嫌偵辦。

據了解，年約40歲男子暗夜開車在萬華閒晃，被巡邏的霹靂小組警員發現其行跡可疑，於是鳴笛上前準備盤查，孰料男子見狀不但不停，還重踩油門企圖躲避警方，一路在萬華道路上狂飆，警方也不敢大意，持續與對方保持距離尾隨。

▲男子吹氣酒測後數值高達0.58mg/l。（圖／記者游宗樺翻攝）

目擊民眾表示，當時聽到警笛聲音大響，就看到銀色轎車從小巷竄出，立刻就撞上漢口街的一輛計程車，發出巨大碰撞聲，後面跟上的警車現身後，下來多名警員圍住肇事轎車，試圖拉開車門要駕駛下車，肇事男子這才心不甘情不願的下車，一直拿水漱口不想吹酒測器。

男子從漢口街2段90巷竄出時，撞上一輛路過的計程車，計程車前保險桿被撞斷，而肇事轎車則衝向路旁波及2輛停放的轎車。男子在撞車後一度下不了車，被尾隨在後的警員拉出。男子見到警方拿酒測器一度遲疑，經吹氣後酒測值高達0.53mg/l，當場被警方上銬帶回，全案將依公共危險罪嫌偵辦。

▲警方於事發路段交管，在現場拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）