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丟丟妹5萬跟會！會頭收完錢去賭場打麻將被抓…58萬會錢全沒收

▲丟丟妹。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

▲丟丟妹跟互助會，怎料會頭帶錢打麻將遭警逮補，會費全被依法沒收。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

記者徐愷昕／台北報導

直播拍賣主「丟丟妹」李明珊2020年11月初跟了一個互助會；吳姓會頭當月前去新北市土城區收會費時，包括丟丟妹在內，她總計收了58萬元，後續吳女前往一處打麻將，未料才打到一半，該賭場就遭警盤查，吳女身上58萬元直接全被視為賭資沒收；對此，吳女上法院提出異議，希望可以拿回這筆互助金，但最終仍遭法官駁回。

吳姓女子2020年11月1日成立了一個互助會，金額為5萬元，她隔（2）日即前往「丟丟妹海鮮直播」公司向丟丟妹等10人收取會首錢，其中因1名侯姓男子身上現金不足僅先付3萬，吳女共收得58萬元。

收完錢後，吳女便打電話連絡要跟會的王姓女子，表示要向她收錢，但王女表示自己正在打麻將、要晚點才能交，同時也邀請吳女一起來玩；吳女答應後遂從口袋拿出3千元加入戰局，沒想到玩到一半時，賭場遭警方查獲，吳女身上的58萬元全被視為賭資，當場被依違反社會秩序維護法沒收。

吳女事後上法院提出異議，辯稱身上僅1400元為賭資，其餘58萬元是會錢，希望可以將該筆資金拿回；吳女再強調，該場麻將為300底／100台，輸贏不會超過1萬元內，故58萬根本不符合賭資比例。

台北地院審理時認為，賭博之本來就屬動態過程，賭客可能持續賭博，也可能間歇參與，除非吳女能提出自己在場但與賭博無關的證據，否則她在場已成事實，所攜帶的現金就是賭資的一部分，故最終不採信其說詞，裁定駁回她異議。全案確定，不得再抗告。

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