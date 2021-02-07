「為媽媽做點什麼！」她籲翁立友告雞排妹「毀謗」：讓法官給公道

▲翁立友出面聲明記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

歌手翁立友遭雞排妹（鄭家純）指控主持尾牙時性騷擾，翁立友於5日開記者會，表示自己是受害者，要求鄭家純提告，還他一個清白，「我從來沒有做過任何的性騷擾事件，也沒有影響到任何人」。對此，作家顏擇雅則建議翁立友，「求人不如求己」，就告鄭毀謗，讓法官認證你是否真是受害人。

翁立友在記者會上強調自己是受害者，「我從來不會去傷害任何一位女性跟男性，如果有任何人，請他們提出告訴，讓司法，讓法院來證明我的清白」，否認性騷擾一事，且拜託鄭家純提告，還他一個清白，「現在整個都變調了，我的母親擔心到每天都在哭，這讓我非常的不捨」。

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作家顏擇雅稍早在個人臉書發文，建議翁立友直接提告，不然媽媽每天都在哭，為人子應該要做一些事情，而不是一直拖下去，「與其要求鄭家純告你，不如你自己提告，就告鄭毀謗，支持你的宅宅們還有孫德榮們，一定很樂見法院為你主持公道，就讓法官認證，你是否真是受害人」。

我想建議翁立友，你媽天天哭，你為人子應該做點什麼才對。 求人不如求己，與其要求鄭家純告你，不如你自己提告，就告鄭毀謗。支持你的宅宅們還有孫德榮們一定很樂見法院為你主持公道。 就讓法官認證，你是否真是受害人。 由顏擇雅發佈於 2021年2月6日 星期六

貼文一出後，引起許多網友回應，不少人都指出，拿出影片證據證明清白，「告人的要舉證，在這個手機普遍的時代，他根本不知道有沒有人證、物證啊」、「不要害他了，這毁謗是告不成的，一旦告不成，反而變成法院認證的性騷擾，這樣的結局很恐怖」。

也有網友指出，「我覺得翁立友真的可以告損害賠償，因為雞排妹已經對他造成實質傷害。但他選擇不告，我覺得他不想傷害雞排妹，因此我認為他的記者會表現不差」。