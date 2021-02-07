　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷疑友人曖昧女友　醋男派小弟擄人痛毆！他急傳訊妻：幫我報警

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方昨日於神岡區大明路攔查住賴男等人車輛（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市25歲張男懷疑已婚的23歲羅男與女友平時有曖昧，5日相約至KTV發生糾紛，6日晚間7時許張男找來3男1女，於東勢區東蘭路將羅男連人帶車擄走、揮打臉頰，期間羅趁隙傳簡訊通知妻子「我被人帶走，幫我報警」，羅妻趕忙報案，警方獲報後循線於神岡區大明路攔查車輛，訊後依傷害、妨礙自由罪嫌將相關人等移送台中地檢署偵辦。

警方指出，全案經由羅妻向東勢警分局報案，羅男遭擄期間，趁隙傳訊息向妻子求救，警方獲報後於線上警網通知各分局追車，經調閱監視器，發現發現賴男等人一路從東勢區開車至神岡區，豐原警分局立即派員追緝，於10分鐘內順利於神岡區大明路一處死巷順利攔查2輛車，1車為羅男車輛，駕駛座及副駕分別坐著賴、蘇，羅男被控制在後座；另1車為賴男等人車輛，坐著1男1女，都是張男小弟，張男本人未在現場。

警方調查，張男與羅男是朋友，張懷疑羅平時與張的女友有曖昧互動，2人5日在一家KTV爆發爭吵，翌日張男於東勢區發號施令，教唆4名小弟駕車於東勢區東蘭路攔住羅男車輛，由賴男（19歲）、蘇男（24歲）將羅拉下車痛毆，接著闖入羅男車輛，佔走駕駛座將其帶走問話、揮打臉頰，致使羅男臉頰有紅腫受傷情形。

警方當場將賴男等3男1女帶回偵訊，並通知張男到案，張坦承是因爭風吃醋，才教唆賴男等人出面教訓。全案訊後將賴、蘇2人依妨礙自由、傷害罪嫌移送台中地檢署。

不分年齡，用過都大推

【更多新聞】

紅色警示！西半部空品不良持續到2/9　台中市開設應變中心

快訊／台中民宅清晨竄火煙！一家4口驚慌逃生　嗆傷送醫

快訊／台中滿載轎車「衝人行道自撞」卡進樹！1男慘拋飛…5傷送醫

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
韋禮安霸氣認愛！正妹女友超強背景曝光
員警同一天離婚+離職「臉書頭貼換再見」　真相曝光下場慘
夜班保全玩Switch提神！住戶怒公審　網卻風向一面倒
私刑畫面流出！19歲霸凌男被「狂譙3字經」重拳狂扁斷手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男餐廳掉皮夾「女兒剛好有拍照」　貼群組4小時找回

公車運將險被「強迫中獎」開譙！台南女騎士神風左轉　警要開罰了

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

懷疑友人曖昧女友　醋男派小弟擄人痛毆！他急傳訊妻：幫我報警

鄧佳華揉胸撞臀G奶網紅　隔日再PO文：謝謝妳獻身…判拘40日確定

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

快訊／林口汽機車互撞　醒吾科大女大生遭撞飛！無呼吸送醫搶救中

19歲霸凌男向鳳山父女道歉了！轉身被「20人私刑斷手」…13人到案

中橫便道火燒山「白煙狂竄18hrs」！空勤出動直升機吊水袋滅火

蔡阿嘎、二伯力挺基層警　錄春安宣導影片：辛苦了！有你們真好

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

搶進投票所挨轟「道德衰落」！黃捷致歉、不認插隊：完全是個誤會

金鐘視帝東區餐廳打工　半夜清奧客嘔吐物：起碼有事做

留任鳳山！黃捷落淚「再服務2年」 3度鞠躬：謝謝正義的鳳山鄉親

黃捷現身鳳山高中！眼布血絲　穿紅衣襪「幸運色開運」

樹林66歲獨居婦「從11樓墜下」　夫陪妻散步遭壓傷！昏迷指數3

桃園男餐廳掉皮夾「女兒剛好有拍照」　貼群組4小時找回

公車運將險被「強迫中獎」開譙！台南女騎士神風左轉　警要開罰了

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

懷疑友人曖昧女友　醋男派小弟擄人痛毆！他急傳訊妻：幫我報警

鄧佳華揉胸撞臀G奶網紅　隔日再PO文：謝謝妳獻身…判拘40日確定

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

快訊／林口汽機車互撞　醒吾科大女大生遭撞飛！無呼吸送醫搶救中

19歲霸凌男向鳳山父女道歉了！轉身被「20人私刑斷手」…13人到案

中橫便道火燒山「白煙狂竄18hrs」！空勤出動直升機吊水袋滅火

蔡阿嘎、二伯力挺基層警　錄春安宣導影片：辛苦了！有你們真好

英國小村莊驚見山羊群漫步圍牆、趴趴走吃草　網：免費沙拉吧

印尼豪雨釀「紅」水　照片曝光！　網驚：像世界末日、流血雨

趙正平同學爆不只雙眼皮「可能有拉皮」　30年黑歷史被起底

技壓上季新人王莫蘭特　鵜鶘胖虎7成命中率轟29分領勝

貓狗能吃什麼蔬果？　農委會2張圖一次解答…一定要清洗乾淨！

香港又爆非洲豬瘟疫情！800多頭豬隻遭銷毀

黃嘉千舞台劇「玩3P」　吸小鮮肉手指性暗示

屏東空氣品質不良　環保局展開砂石疏濬專區、工業區稽查

狂！柯瑞飆11顆三分57分無用　唐西奇42+11送致勝助攻

吳思瑤恭喜黃捷挺過罷免追殺　批藍營操弄對立、不讓台灣過年

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

社會熱門新聞

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

基隆警勾結車手A錢　又被起底偷吃新婚護理師

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

19歲霸凌男向鳳山父女道歉了！轉身被「20人私刑斷手」

即／北市大樓凌晨竄火　警消暫排除地震釀災

羅東警同一天離婚離職...騙2民眾77萬被抓包

連續放鳥兵役體檢！19歲男被判刑3月+9萬罰金

探癌夫誤上國道遭撞死　19歲女一夕長大

即／林口汽機車互撞　醒吾科大女大生遭撞飛命危

快訊／台中滿載轎車「衝人行道自撞」5傷

鄧佳華揉胸撞臀G奶網紅　判拘40日確定

私刑17秒片流出！霸凌男被狂譙3字經逼近斷手

31歲駕駛撞飛9旬嬤　血流滿地送醫亡

更多熱門

相關新聞

最能打動男生的3種讚美小技巧

最能打動男生的3種讚美小技巧

每個人都想在心儀對象面前留下美好的印象，約會時總是在想要說些什麼才能吸引對方，其實有時候一句恰到好處的「讚美」就能讓他們怦然心動。心理學家Alice Boyes表示「『讚美』是表達欣賞最直接又有效的方式」，建議可以從以下3個方向來實行。

獨／高雄男遭擄凌虐！暴力踩肚「湯匙狂餵屎」

獨／高雄男遭擄凌虐！暴力踩肚「湯匙狂餵屎」

台南妹「求月老牽線」　1星期見效果慘哭！

台南妹「求月老牽線」　1星期見效果慘哭！

信用卡沒核卡森77　業務遭持槍逼簽30萬本票

信用卡沒核卡森77　業務遭持槍逼簽30萬本票

檢求處兇手死刑　馬國女大生母痛哭「我只要我女兒！」

檢求處兇手死刑　馬國女大生母痛哭「我只要我女兒！」

關鍵字：

曖昧擄人爭風吃醋

讀者迴響

熱門新聞

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

快訊／凌晨01:36突一震！北部搖晃至少20秒　國家警報狂響

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

基隆警勾結車手A錢　又被起底偷吃新婚護理師

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

快訊／國家警報「叫醒台灣人」！網傻：整條巷子都在叫

SBL球星完事後對話全曝光　正妹控：你把我當砲友？

翁立友有救了？正妹師揭翻身2關鍵

快訊／國家警報狂響14次　氣象局回應了

陳昇35歲帥兒結婚　絕美昇嫂罕見曝光

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

「國家級鬧鐘」連響14次！網推警報受害者：出事了阿北

更多

最夯影音

更多
孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」
拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面