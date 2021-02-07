懷疑友人曖昧女友　醋男派小弟擄人痛毆！他急傳訊妻：幫我報警

▲警方昨日於神岡區大明路攔查住賴男等人車輛（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市25歲張男懷疑已婚的23歲羅男與女友平時有曖昧，5日相約至KTV發生糾紛，6日晚間7時許張男找來3男1女，於東勢區東蘭路將羅男連人帶車擄走、揮打臉頰，期間羅趁隙傳簡訊通知妻子「我被人帶走，幫我報警」，羅妻趕忙報案，警方獲報後循線於神岡區大明路攔查車輛，訊後依傷害、妨礙自由罪嫌將相關人等移送台中地檢署偵辦。

警方指出，全案經由羅妻向東勢警分局報案，羅男遭擄期間，趁隙傳訊息向妻子求救，警方獲報後於線上警網通知各分局追車，經調閱監視器，發現發現賴男等人一路從東勢區開車至神岡區，豐原警分局立即派員追緝，於10分鐘內順利於神岡區大明路一處死巷順利攔查2輛車，1車為羅男車輛，駕駛座及副駕分別坐著賴、蘇，羅男被控制在後座；另1車為賴男等人車輛，坐著1男1女，都是張男小弟，張男本人未在現場。

警方調查，張男與羅男是朋友，張懷疑羅平時與張的女友有曖昧互動，2人5日在一家KTV爆發爭吵，翌日張男於東勢區發號施令，教唆4名小弟駕車於東勢區東蘭路攔住羅男車輛，由賴男（19歲）、蘇男（24歲）將羅拉下車痛毆，接著闖入羅男車輛，佔走駕駛座將其帶走問話、揮打臉頰，致使羅男臉頰有紅腫受傷情形。



警方當場將賴男等3男1女帶回偵訊，並通知張男到案，張坦承是因爭風吃醋，才教唆賴男等人出面教訓。全案訊後將賴、蘇2人依妨礙自由、傷害罪嫌移送台中地檢署。

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