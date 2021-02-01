小吃店賣什麼最賺？ 「答案公布」釣出專業分析：合理賺爆

▲小吃店價格便宜，有網友好奇賣哪一樣食物的利潤最高。（圖／記者施怡妏攝）

記者陳致平／台北報導

台灣街頭小吃店林立，大鍋上的湯鍋沸騰、老闆俐落地切著小菜，是許多人熟悉的景象。每到用餐時段小吃店總是能吸引不少饕客前往，就有網友好奇詢問，「小吃店哪一樣食物利潤最高」，隨後公布自己的答案，話題在網路上引起一翻熱烈討論。

有一名網友在PTT上發文問道，小吃店哪一樣食物最好賺？他表示，「之前跟朋友討論這個問題，得到幾個答案，分別是蛋花湯、陽春麵(油麵版本)以及燙青菜，以上食物的共通點就是烹飪時間短、成本低，但燙青菜碰到颱風期間時可能會翻車」。





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▲小吃店小菜一盤賣50元，能墊高每桌用餐的消費額。（圖／資料照）

貼文底下出現許多吃貨行家回應，多數人一致認為小吃店賣滷菜最好賺，「飯麵賺兩倍，湯菜賺四倍，合理」、「滷蛋、海帶、油豆腐」、「滷海帶，滷一箱能賺十箱」、「有滷菜和湯，才能墊高每個人的消費額」、「豬頭皮幾十元隨便滷，一下能賣好幾份，一份30起跳」、「常常一碗麵40，小菜200」。

另外，還有人提到，「冰箱裡的飲料，像是15元的紅茶和罐裝啤酒」、「當然還有升級版的青菜豆腐蛋花湯賣35，但是食材成本大概不到5塊錢」。不過，先前也有網友討論過，「通常餐飲的利潤是50%上下」，開小吃店或是做餐飲的老闆，其實各個工時長又辛勞，如果賺的不能一般受薪族多，那大部份人是撐不了幾年的，只要看看住家附近的存活5~10年的攤位就知道了。