　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小吃店賣什麼最賺？ 「答案公布」釣出專業分析：合理賺爆

▲▼小吃,滷肉飯,燙青菜,晚餐,午餐,台式 。（圖／記者施怡妏攝）

▲小吃店價格便宜，有網友好奇賣哪一樣食物的利潤最高。（圖／記者施怡妏攝）

記者陳致平／台北報導　

台灣街頭小吃店林立，大鍋上的湯鍋沸騰、老闆俐落地切著小菜，是許多人熟悉的景象。每到用餐時段小吃店總是能吸引不少饕客前往，就有網友好奇詢問，「小吃店哪一樣食物利潤最高」，隨後公布自己的答案，話題在網路上引起一翻熱烈討論。

有一名網友在PTT上發文問道，小吃店哪一樣食物最好賺？他表示，「之前跟朋友討論這個問題，得到幾個答案，分別是蛋花湯、陽春麵(油麵版本)以及燙青菜，以上食物的共通點就是烹飪時間短、成本低，但燙青菜碰到颱風期間時可能會翻車」。

▲滷味，小吃。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小吃店小菜一盤賣50元，能墊高每桌用餐的消費額。（圖／資料照）

貼文底下出現許多吃貨行家回應，多數人一致認為小吃店賣滷菜最好賺，「飯麵賺兩倍，湯菜賺四倍，合理」、「滷蛋、海帶、油豆腐」、「滷海帶，滷一箱能賺十箱」、「有滷菜和湯，才能墊高每個人的消費額」、「豬頭皮幾十元隨便滷，一下能賣好幾份，一份30起跳」、「常常一碗麵40，小菜200」。

另外，還有人提到，「冰箱裡的飲料，像是15元的紅茶和罐裝啤酒」、「當然還有升級版的青菜豆腐蛋花湯賣35，但是食材成本大概不到5塊錢」。不過，先前也有網友討論過，「通常餐飲的利潤是50%上下」，開小吃店或是做餐飲的老闆，其實各個工時長又辛勞，如果賺的不能一般受薪族多，那大部份人是撐不了幾年的，只要看看住家附近的存活5~10年的攤位就知道了。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
金曲歌王發聲明否認性騷　雞排妹經紀人說話了
買得起千萬名車！他「北市隨機街訪」問職業　答案曝網嗨了
東森購物春節天天送100萬　比照台彩大樂透
快訊／台中晚間驚爆槍響　1命危2重傷
車上秀技術！她嬌喊「喔喔喔老公好厲害」　影片曝網全面壁

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小吃店賣什麼最賺？ 「答案公布」釣出專業分析：合理賺爆

屏東鴨農PO文求「免費送鴨」：幫除草很好養　縣府嚇壞狂阻止

沖咖啡讓一群外國人瞬間安靜！傳奇大坊珈琲店關店前客人字條曝光

粉紅控必朝聖西班牙Paradiso Ibiza！隨手拍都是夢幻美照

憲兵款「敞篷賓士」帥氣曝光！990萬元慢駛台北街頭

【英語多益通】從波音747退役，學航空英文

成大系統系造就船艦工程人才　為國艦國造奠基

高雄阿蓮肉鵝場爆「H5N2亞型高病原性」禽流感　500隻全撲殺

不開線上授課無法畢業！境外生批教部提「制定完整遠距教學」要求

部桃群聚感染19例「有11例一採陰」　指揮中心：檢討採檢匡列流程

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

小吃店賣什麼最賺？ 「答案公布」釣出專業分析：合理賺爆

屏東鴨農PO文求「免費送鴨」：幫除草很好養　縣府嚇壞狂阻止

沖咖啡讓一群外國人瞬間安靜！傳奇大坊珈琲店關店前客人字條曝光

粉紅控必朝聖西班牙Paradiso Ibiza！隨手拍都是夢幻美照

憲兵款「敞篷賓士」帥氣曝光！990萬元慢駛台北街頭

【英語多益通】從波音747退役，學航空英文

成大系統系造就船艦工程人才　為國艦國造奠基

高雄阿蓮肉鵝場爆「H5N2亞型高病原性」禽流感　500隻全撲殺

不開線上授課無法畢業！境外生批教部提「制定完整遠距教學」要求

部桃群聚感染19例「有11例一採陰」　指揮中心：檢討採檢匡列流程

桃竹備援管線工程通水　蔡英文：帶動更多資金、企業投資

桃園婦迷途蹲坐路旁　市民卡查出身份助返家

春節連假桃園那些醫院有急、門診？　疫情緊張衛生局視訊調查

行道樹綠化是城市指標　李啟維：市府汰換行道樹要有配套

雞排妹遭性騷擾「活動場地、在場人員」都被曝光！　經紀人回應了

皮膚差的真正原因！6大爛臉壞習慣　第3項幾乎人人都做過

樂見韓國瑜挺趙少康回歸選黨主席　徐巧芯：2020大選和解的契機

小吃店賣什麼最賺？ 「答案公布」釣出專業分析：合理賺爆

半夜偷吃宵夜！吃貨汪早餐沒食慾　被爸抓包「擠八字眉」裝無辜

林志穎開百萬級特斯拉「曬太陽」　網揪加社團：終於跟偶像是車友

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

他咬下臭酸烤雞狂吐　一查餐廳地址嚇死

30歲台男澳洲跳水！重傷恐癱醫藥費破百萬　家屬急求援

俄國妹到小琉球：台灣美麗又可怕

水瓶寶寶生日趴揪男唱K　費用曝光他傻眼了

傳10萬劑疫苗4日抵台　桃園醫護先打

即／北市大停電突然「一片黑暗」

北台灣明轉濕涼「高溫掉7°C」

「過年連休11天」超爽！內行一看卻搖頭了

女方要600萬聘金：給小兒子買房

更多熱門

相關新聞

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

潘姓女子在南投市經營一間越南小吃店，期間她時常將手機連接店內電視，透過YOUTUBE網站播越南流行音樂，不料，一日某音樂公司員工來訪用餐時，恰巧聽到自家音樂被公開播放，遂直接蒐證提告闆娘侵權！潘女因此被依違反著作權法送辦，所幸後來雙方經調解且談妥賠償金後，音樂公司撤回告訴。

關西小吃店2男爆衝突　他助陣中3槍送醫

關西小吃店2男爆衝突　他助陣中3槍送醫

台中雞肉飯大亂鬥！短裙女抄板凳KO黑衣女

台中雞肉飯大亂鬥！短裙女抄板凳KO黑衣女

扯！小吃店遭工讀生手誤解約連2天沒外送單

扯！小吃店遭工讀生手誤解約連2天沒外送單

2客堅持坐四人桌！他氣瘋：收拾了還挑位子

2客堅持坐四人桌！他氣瘋：收拾了還挑位子

關鍵字：

小吃店餐飲業利潤

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

韓綜讚台灣防疫模範國！孝淵曝台南狀況

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面