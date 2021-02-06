秋行軍蟲侵3.5萬公頃農地　農委會：無法全撲滅、7月起農民自主管理

▲秋行軍蟲。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

秋行軍蟲已侵襲全台累計達3萬5000公頃農地，寄主作物玉米、高粱、小米水稻等作物。「秋行軍蟲災害緊急應變小組」今（６日）表示，秋行軍蟲已在我國超過1年8個月，依該蟲特性，國內不可能將其完全撲滅，我國防疫策略將從3月1日起調整進入第三階段過渡期，政府將提供2次藥劑補助，但不補助施藥工資，7月起由農民自主管理。

應變小組表示，秋行軍蟲為國際重要農業害蟲，我國於首例確認發生即擬定三階段緊急防疫措施，目前第二階段強制施藥。至今全國通報發生面積累計約3萬5千公頃，寄主作物包括玉米、高粱、百慕達草、薏苡、小米、狼尾草、薑、落花生及水稻等9種，其中又以玉米及高粱最容易受危害。

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▲秋行軍蟲。（圖／藥物毒物試驗所提供）

應變小組指出，依據秋行軍蟲生物特性及全球疫情現況，國內已不可能將其完全撲滅，且病蟲害整合性管理之核心理念是利用多元防治方法，例如預防、監測及干預等策略，將其族群數量控制在經濟危害水準之下，使農民所投入之防治成本符合經濟效益，亦可兼顧環境友善及生態平衡。

應變小組呼籲，未來農民種植秋行軍蟲偏好之寄主作物，仍應提高警覺，在苗期階段加強巡田，及早發現且掌握管理技巧，適時防範效果最好，過渡期若有發現作物遭受危害，仍應通報地方政府，並配合防治措施，如另有相關施藥或整合性管理技術指導需求，可洽請轄區農業改良場協助，或逕至防檢局官網秋行軍蟲專區查詢相關資訊。