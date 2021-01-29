台英簽農業備忘錄　外交部：樂見更多合作與交流

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

我國駐英國代表處代表謝武樵與英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），在28日分別代表我國農委會與英國環境、食品暨鄉村事務部，在倫敦及台北2地透過視訊簽署「台英農業合作瞭解備忘錄」。對此，外交部至表歡迎與肯定。

農委會表示，英國是歐洲地區重要的農業科技大國及貿易中心，而我國具有優良的亞熱帶農業栽培技術及成果豐碩的農業發展經驗，兩國有許多可以互補借鏡之處。

農委會指出，未來在農業合作瞭解備忘錄架構下，將透過人員互訪研習、學術研究及產業交流合作，進一步促進雙方農業發展及提升農產貿易，更盼我國業者藉由英國的農業科技優勢，以及與該國發展成熟的物流產業共同合作，協力經營歐洲及亞洲新興市場。

外交部發言人歐江安指出，台英雙邊實質關係近年成長迅速，現行有效的雙邊協定、合作備忘錄及換函等近30項，涵蓋醫療衛生、青年交流、教育文化、避免雙重課稅及農業等領域。

歐江安說，台灣與17國簽有農業合作瞭解備忘錄。我國樂見英國在荷蘭、法國、匈牙利、波蘭之後，是第5個與台灣簽署農業相關瞭解備忘錄的歐洲國家。相信未來台英在農業相關產業丶人員交流丶技術合作等方面都將有更多的合作與交流，互惠雙贏。