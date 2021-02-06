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為2022參選基隆市長鋪路　許效舜6日廟口夜市親筆揮毫贈春聯

▲為2022參選基隆市長鋪路？許效舜6日廟口夜市親筆揮毫贈春聯。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲為2022參選基隆市長鋪路，許效舜6日廟口夜市親筆揮毫贈春聯。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

曾多次表態有意參選2022年基隆市長的藝人許效舜，近期陸續參與基隆地方活動，6日下午2時30分在在基隆廟口奠濟宮和鄉親拜年，並親筆揮毫贈送春聯，祝福大家都能「牛轉乾坤好運到」，每個人可領1張春聯，送完為止，這也是許效舜首次在基隆辦理公開活動，引起矚目。

高人氣的知名藝人許效舜於2月6日下午2時30分在基隆廟口奠濟宮向基隆鄉親拜年，並親筆揮毫贈送春聯，希望透過文字的力量，帶給大家正能量和滿滿的關懷。許效舜表示，60歲以前他將開懷歡笑帶給大家，60歲之後希望能關懷自己土生土長的基隆，傳承並發揚書法之都的文化。

許效舜除了是高人氣的知名主持人外，更是「中華雅石藝術總會」的理事長，對於推廣文化藝術更是不遺餘力，今年春節前夕，前往基隆廟口奠濟宮祭拜開漳聖王，祈求國泰民安、疫情盡快遠離，同時和基隆的鄉親拜個早年，祝福大家都能在新的一年「牛轉乾坤好運到」。

基隆是于右任書法的發源地，1957年「台灣省基隆市書法研究會」在于右任與賈景德的支持下立案成立，是戰後台灣的第一個書法團體。許效舜表示，這次會選擇在奠濟宮揮毫贈春聯，主要是長期以來都有老師帶著學童來此臨摹龍柱上的字帖與碑林，和他想要傳承書法藝術的理念不謀而合。

許效舜強調，書法對基隆有很深遠的影響，基隆堪稱「書法之都」，應以書法文化為其象徵，以多元的社會、經濟、休閒的活動為書法面向，以豐富的精神內涵層次，加強都市的書法文化景觀。

許效舜盼望書法之都的所有推動，是屬於基隆各界社會團體的，屬於基隆每個人的。基隆書道會基於深厚的歷史淵源，扮演最重要的推手，營造基隆的市文化書法，屬於基隆的全面性，終須全基隆人來共同努力，催發燦爛的中華文化活水的漾光—漢字書法。

許效舜強調，活動現場為了防疫，安排量體溫及酒精洗手，提醒民眾來此記得戴口罩，並要保持社交安全距離，排隊領春聯。許效舜祈願新的一年，疫情遠離，牛轉乾坤慶豐收。

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