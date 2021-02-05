醬料選對年菜就成功一半！廚佛Fred與私廚女王Irene　好友相聚年味滿滿

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▲廚佛Fred與私廚女王Irene一同創作年菜料理，於30分鐘內完成多道美味料理，讓今年的餐桌年味十足！（圖／ETtoday，下同）

過年好朋友相聚，美味的年菜一定不可少，當兩位廚師過年相聚，今年的年菜期待值更是飆高！今年廚佛Fred與私廚女王Irene一同進行年菜料理，多年好友相聚共同料理年菜，雖限時30分鐘完成，但兩人的好交情，讓原本應該是緊湊的節奏，在開場時就笑果十足，互開彼此玩笑，瞬間將氣氛轉為過年相聚的歡樂氛圍！

▲私廚女王Irene在絞肉中加入牛頭牌特選玉米粒，甜甜的玉米與鹹鹹的絞肉，創造出不一樣風味的美味年菜。

私廚女王Irene在短時間內完成四道家常年菜料理！第一道料理「獅子頭」在絞肉中加入紅蔥醬調味，且運用牛頭牌原味高湯昆布海鮮風味燉煮，少掉熬湯的時間，料理更加快速完成。而第二道料理「玉米蒸肉」，搭配著牛頭牌特選玉米，甜甜的玉米與鹹鹹的絞肉，讓年菜多了不同滋味！第三道料理「咖哩粉絲煲」粉絲與蝦子加入牛頭牌咖哩炒醬，讓原本平白無奇的料理，不僅增添顏色也瞬間提高了香氣以及美味度！第四道料理「沙茶魷魚羹」私廚女王Irene更是在加入牛頭牌沙茶醬前表示，好友難得碰面更要精心準備料理，同時也加入紅蔥醬讓羹湯更有層次，這四道料理藉由牛頭牌醬料與高湯，讓年菜增添許多美味！

▲牛頭牌沙茶醬讓兩位廚師直說經典，今年更是拿下了雙潔淨標章、維持SQF品質規範，讓民眾在食用上可以非常安心！

此次Fred則帶來年菜料理「魷魚螺肉蒜」，將各項食材於鍋內拌炒後，加入牛頭牌原味高湯雞肉風味，讓味道更加豐富之外，再運用牛頭牌的經典醬料「沙茶醬」提升整道料理的香氣！今年牛頭牌沙茶醬更是獲得「雙潔淨標章」！並維持「SQF品質規範」，不僅讓年菜更美味，食用上也讓人非常安心，最後，這道料理再加上蛋酥，並搭配牛頭牌紅蔥醬，讓這道料理有更多吃法，像蛋酥沾著紅蔥醬就能自成一道菜，或是紅蔥醬、蛋酥與湯頭混合又會是不同風味，在完成料理同時，私廚女王Irene更是在旁直呼看起來也太豐富了！Fred表示年味就是要這麼的豐富，才能讓年味滿滿！

▲運用紅蔥醬讓一道料理可以有多種吃法！無論是當沾醬，或是與湯頭混合，都能呈現不同感受！

兩人最後享用彼此的料理，豐富的菜色讓兩人直呼這看起來真的很喜氣！年味十足之外，此次的料理，私廚女王Irene更表示這次運用牛頭牌醬料「光是用醬料就成功了一半！」廚佛Fred也表示「沙茶醬真的是經典中的經典！」也讓一旁的Irene笑稱，其實不用放料，加上沙茶醬你的料理就差不多完成了！兩人試吃的同時，表示年菜就是要與其他人分享，在最後邀請大家一同享用年菜料理，讓年菜吃起來不只是美味，更是團聚溫馨的氣氛！

▲年菜用牛頭牌就成功了一半！不只可以有美味年菜與大家一起團聚享用，今年年味再度升級！