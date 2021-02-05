世新電台3月份大改版　課程結合實務藉由RAP展現廣播新實力

▲ 大專院校實習電台領頭羊的世新電台。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新廣播電臺是我國最早由學校附設，供學生實習研究的廣播電臺，民國47年9月1日記者節，AM729調幅廣播正式對外播音，民國90年3月26日廣播節，FM88.1調頻廣播正式對外播音，92年5月14日網路廣播正式線上播出。世新廣播電臺將於3月份起進行節目大改版，全國唯一廣電系廣播組的課程產出作品將結合世新電台的各種通路播出，將世新人的創意讓全世界的人都能聽得到。

此次改版後的節目內容，除了由學生發揮創意製播之外，也規劃了學校的特色訪談節目，包含教師研究教學成果、境外生與陸港澳生的在台生活、學生社團活動介紹等等訪談節目，認識世新就從世新廣播電臺的節目開始。

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一直是大專院校實習電台領頭羊的世新電台，早在92年5月網路廣播正式開播時，即同時提供Live與Audio on demond兩種收聽方式，並於103年10月由師生共同研發智慧型手機行動收聽。而對於一般民眾來說2020突起的podcast則在民國98年世新大學廣電系廣播組課程中即已在學生腦海中悄悄播種，除了課程加強podcast製播能力之外，世新電台也與多個podcast平台合作，成立世新大學專區，將學生作品擴散出去。

▲ 世新電台節目直播實況。

除了實體廣播FM88.1的通路播出之外，聽眾還可以利用網路廣播、世新廣播電臺APP、podcast平台(KKBOX、好好聽FM、Spotify 、Apple Podcast、Google Podcast 、SoundOn聲浪平台等)聽到世新學生的作品，

然而影像版本的訪問實況，同時也能在YouTube收看，聲音與影像的無遠弗屆真正在世新廣播電臺落實。

為了強調大學社會責任實踐計畫，以及積極實現大專校院與區域連結合作，世新電台更是跨界合作最適合的現代化廣播媒介平台。近日文山二分局的警務員謝哥(謝宗益)和Show(沈邵群)，到世新大學世新廣播電台跟聽眾傳授「過年走春不塞車」的秘訣；財政部北區國稅局委託的「不要那麼晚財稅」節目，學生利用輕鬆的方式來跟聽眾說明財稅資訊，讓聽眾可以不用那麼晚才開始懂財稅。由此可見，世新電台是一個學生參與社會以及課程實踐的最佳典範。

▲ 文山二分局的警務員謝哥（謝宗益）和Show（沈邵群）來到世新電台。